Gobierno, Municipio y Defensoría se querellan por muerte de niño en choque causado por delincuentes

El Gobierno, la Municipalidad de Recoleta y la Defensoría de la Niñez anunciaron querellas por la muerte de un niño de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, ocurrida tras el choque de un furgón escolar con un vehículo que huía luego de cometer un robo.

El accidente se registró la tarde del lunes en la comuna de Recoleta, cuando el automóvil en fuga impactó al furgón escolar, provocando su volcamiento. En el vehículo viajaban seis niños y dos adultos. Uno de los menores de edad falleció en el lugar, mientras que los demás ocupantes resultaron lesionados.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el Ejecutivo presentará una acción judicial contra los dos detenidos, identificados como Claudio Enrique Gaete Quiroz e Iván Esteban Gómez Obreque, ambos de nacionalidad chilena.

“El Ministerio de Seguridad Pública tiene facultades para querellarse respecto a determinados delitos, y uno de ellos es el homicidio. Las dos personas que iban en ese vehículo habían cometido un delito de robo previamente y tienen antecedentes”, señaló el secretario de Estado.

La Defensoría de la Niñez también interpondrá una querella por homicidio y lesiones. El defensor nacional, Anuar Quesille, calificó el hecho como “una tragedia inaceptable” y anunció acompañamiento a las familias afectadas y al establecimiento educacional.

“Es importante que las distintas carteras del Estado actúen coordinadamente, no solo para reaccionar cuando ocurren tragedias, sino para generar acciones preventivas y de política pública que mitiguen los efectos que la crisis de seguridad está teniendo en los derechos de los niños y adolescentes”, subrayó el titular de la Defensoría de la Niñez.

En tanto, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, confirmó la presentación de una acción judicial ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por homicidio, homicidio frustrado y lesiones. “Acompañamos con respeto y cariño a su familia, a sus vecinos y a toda la comunidad escolar. Ningún niño merece sufrir algo así. La querella criminal ya fue presentada contra quienes resulten responsables”, señaló el jefe comunal en sus redes sociales.

Durante la mañana de este martes, el Presidente Gabriel Boric acudió al Servicio Médico Legal para entregar sus condolencias a la familia del niño y coordinar apoyo estatal. El Mandatario instruyó activar el programa de atención a víctimas del Ministerio del Interior y agilizar la entrega del cuerpo a los familiares.

Los dos imputados fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron detenidos mientras avanzan las diligencias para determinar las circunstancias exactas del hecho.