Candidato a diputado Juan Carlos “Pollo” Valdivia: “¿Quién ofrece mayor estabilidad? Matthei”

Juan Carlos “Pollo” Valdivia, candidato a diputado por el distrito 8 en cupo de la Democracia Cristiana (DC), afirmó que, a su juicio, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, es actualmente la figura que mejor representa la estabilidad política que busca la ciudadanía.

“¿Quién ofrece la mayor estabilidad? Si tú me preguntas hoy día, mira lo que voy a decir (…) Yo creo que dentro de todo, no va a pasar, no sé si se pase, pero Matthei”, comentó en el programa Al Pan Pan, enfatizando que lo hace desde su independencia: “No tengo problema. Al ser independiente, no le respondo a nadie, puedo decir lo que yo pienso”.

El periodista explicó que, aunque votará en primera vuelta por Harold Mayne-Nicholls, considera que Matthei ha logrado convocar a sectores amplios del centro político: “Hay mucha gente ex Concertación, mucha gente de la centro izquierda, que refiere a Evelyn Matthei”. Agregó que parte de ese respaldo proviene de quienes buscan certidumbre: “La gente está desesperada, la gente quiere que le den certezas y salir tranquilo a su casa, saber que no te va a pasar nada”.

Sin embargo, aclaró que en una hipotética segunda vuelta entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei votaría por la candidata oficialista. “Ahí no me pierdo. Es que este sector me representa mucho más que el otro”.

Valdivia profundizó en el fenómeno de la seguridad como eje de la campaña presidencial, señalando que ese discurso ha permeado transversalmente a la población y ha favorecido a la derecha. “Esta cosa que se instaló le abre la puerta fuertemente a la derecha, que no propone tantas cosas en términos pragmáticos, o de solución de problemas que no sean otros de la seguridad. El mayor discurso va por ahí”, dijo, advirtiendo que ese escenario ha desplazado otras temáticas.

El candidato también destacó la composición del equipo de Matthei como un factor clave en su percepción de estabilidad institucional: “Yo veo a (Ignacio) Briones, veo un montón de gente con experiencia de oficio, y creo que tiene un súper buen equipo ella, equipo con experiencia, gente que llegó de la época de Sebastián Piñera, o ex Concertación, hay mucha gente ahí de la DC, incluso histórica, que se salieron, y que están apoyando esta candidatura”.

Aunque reconoció que la candidata no lidera en todas las encuestas, sostuvo que representa la opción con mayor capacidad de gobernabilidad para amplios sectores del electorado: “Algunos se inquietan fuertemente por Matthei, aunque no tenga en las listas de hoy y en las encuestas de hoy algún favoritismo. Yo creo que es la que está mejor apelando a ese centro político”.