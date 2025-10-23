Más de 100 figuras de centro e izquierda entregan apoyo a Matthei: “No renunciamos a nuestros princi

Un grupo de más de un centenar de personalidades de centro e izquierda —entre ellos exministros, economistas, exembajadores y académicos ligados a la ex Concertación e incluso al gobierno de Salvador Allende— entregaron públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

La adhesión fue expresada a través de una carta titulada “Nuestra opción por Chile”, en la que los firmantes sostienen que “ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos”. En el texto afirman que su apoyo “no significa renunciar a nuestros principios, sino tender puentes y apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que Chile necesita”.

El documento plantea que “Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas”. Añade que “votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan”.

El grupo argumenta que “Chile necesita un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas. La responsabilidad democrática nos exige pensar en el conjunto del país, más allá de los colores”.

Entre los firmantes destacan Sebastián Edwards, Vivianne Blanlot, Óscar Guillermo Garretón, Mariana Aylwin, René Cortázar, Isidro Solís, Matías Walker, Ximena Rincón, Marco Colodro, Jaime Ravinet, Viviane Blanlot, Pedro García Aspillaga, Sol Serrano, Mario Waissbluth, Clemente Pérez y Juan José Santa Cruz, entre otros.

El gesto ocurre en momentos en que la candidata busca consolidar apoyos en el centro político y sumar respaldo transversal tras semanas marcadas por el endurecimiento de la campaña y la definición de su programa económico.