Presidente Boric emplaza a los diputados ausentes que “no llegan a trabajar” a la Cámara

En medio de la inauguración del Jardín Infantil y Sala Cuna “Rayún del Valle” en la comuna de San Felipe, el Presidente Gabriel Boric se refirió al insólito episodio ocurrido este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la sesión debió suspenderse al no alcanzarse el quórum mínimo de 52 parlamentarios. Solo 37 legisladores se encontraban presentes, lo que impidió el desarrollo de la instancia, situación que no se registraba desde 2021.

El Mandatario cuestionó directamente a los diputados ausentes, acusando falta de responsabilidad con el rol para el que fueron electos. “Lo que queda son las obras, obras son amores, y lograr sacar la ley de Sala Cuna para Chile sería un tremendo logro. Sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar, o porque se dedican a otras cosas”, señaló.

Boric subrayó que su gobierno mantiene disposición a alcanzar acuerdos, pero recalcó que se necesita compromiso del Congreso para avanzar en iniciativas que beneficien directamente a la ciudadanía. “La gente está cansada de vernos pelear, de ver gritar, de ver insultarse entre cada uno. Eso, al final del día, pasa. Lo que queda son las obras”, afirmó.

El Presidente llamó a los legisladores a priorizar proyectos como la ley de sala cuna universal y la reforma para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE). “Invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este, o a aquel que termina con el sistema antiguo del CAE. Empecemos a pensar en las familias. Para eso nos eligieron, a ustedes nos debemos”, emplazó.