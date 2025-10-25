Las claves que sellaron la impunidad judicial en el caso SQM
Tras casi tres años de juicio, los ocho imputados del caso SQM fueron finalmente absueltos, en un juicio que subraya el derecho a ser juzgado en plazo razonable, la desprolijidad probatoria y la insuficiencia de pruebas sobre facturas falsas. Abogados cercanos a la causa criticaron el fallo.
Derecho a ser juzgado en plazo razonable
El tribunal apuntó al retraso prolongado del proceso, citando que la acumulación de causas y la complejidad atribuida al Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) no justificaban seis años de investigación antes del juicio, lo que vulnera el derecho constitucional al debido proceso.
Insuficiencia de pruebas sobre facturas y boletas falsas
La sentencia señaló que no se acreditó con la certeza requerida la existencia de boletas o facturas “ideológicamente falsas” que configuraran el financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que dejó sin sustento gran parte de la acusación.
Desprolijidad y errores en la investigación del Ministerio Público
Se criticó la forma en que el Ministerio Público agrupó distintas aristas de investigación en momentos tardíos del proceso, lo que afectó la preparación de la defensa y entorpeció la claridad de la acusación.
Acumulación de causas y desgaste procesal
El juicio duró casi tres años, acumuló 558 audiencias y miles de horas de testimonio, generando un desgaste que la defensa utilizó para cuestionar la razonabilidad del proceso y propiciar la absolución.
Implicaciones políticas y mediáticas diluidas
A pesar del alto perfil de los imputados —incluyendo exministros y exsenadores— el fallo dejó sin sanción penal los cargos más relevantes, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de la persecución en casos de financiamiento político y la posibilidad de impunidad.
