Las claves que sellaron la impunidad judicial en el caso SQM

Derecho a ser juzgado en plazo razonable

El tribunal apuntó al retraso prolongado del proceso, citando que la acumulación de causas y la complejidad atribuida al Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) no justificaban seis años de investigación antes del juicio, lo que vulnera el derecho constitucional al debido proceso.

Insuficiencia de pruebas sobre facturas y boletas falsas

La sentencia señaló que no se acreditó con la certeza requerida la existencia de boletas o facturas “ideológicamente falsas” que configuraran el financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que dejó sin sustento gran parte de la acusación.

Desprolijidad y errores en la investigación del Ministerio Público

Se criticó la forma en que el Ministerio Público agrupó distintas aristas de investigación en momentos tardíos del proceso, lo que afectó la preparación de la defensa y entorpeció la claridad de la acusación.

Acumulación de causas y desgaste procesal

El juicio duró casi tres años, acumuló 558 audiencias y miles de horas de testimonio, generando un desgaste que la defensa utilizó para cuestionar la razonabilidad del proceso y propiciar la absolución.