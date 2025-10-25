Servel publica primera nómina de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

El Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado la primera nómina de vocales de mesa que deberán cumplir funciones en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. El listado se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo y corresponde a la designación inicial realizada por las Juntas Electorales de todo el país.

Según informó el Servel, los ciudadanos seleccionados deberán verificar sus datos en la plataforma habilitada y, en caso de no poder ejercer el cargo, presentar las respectivas excusas entre el lunes 25 y el miércoles 27 de octubre ante la Junta Electoral correspondiente a su comuna.

Entre las causales de excusa están encontrarse fuera del país el día de la elección, tener más de 70 años, estar embarazada o padecer alguna enfermedad que impida cumplir la función. También se considerarán justificadas las razones laborales debidamente acreditadas o el hecho de desempeñarse en un establecimiento educacional que sea local de votación.

Finalizado el plazo, el próximo sábado 1 de noviembre se publicará la nómina definitiva de vocales de mesa, con los reemplazantes designados. Aquellos que no se presenten el día de los comicios sin justificación arriesgan multas que pueden superar las tres UTM.

El proceso marca uno de los hitos clave del calendario electoral que culminará con los comicios del 16 de noviembre, en los que más de 15,7 millones de chilenos están habilitados para sufragar, según las cifras actualizadas del Servel.

Estas elecciones incluirán la definición del nuevo Presidente de la República, la renovación completa de la Cámara de Diputados y la elección parcial del Senado.

Revisa si fuiste seleccionado en el siguiente link. Consulta.