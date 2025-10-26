Expectación por cara a cara entre Kast y Matthei en debate presidencial de Canal 13

A las 20:00 horas de este domingo se realizará el antepenúltimo debate antes de las próximas presidenciales, organizado por Canal 13. Será conducido por Soledad Onetto e Iván Valenzuela y hasta el momento han confirmado su participación los ocho candidatos presidenciales.

Kast vs. Matthei. El debate estará dividido en tres bloques y los candidatos podrán interpelarse, pero además, tal como se hizo en el debate de Chilevisión, habrá preguntas cruzadas entre ellos. Justamente en una de esas interacciones es donde están centradas todas las miradas, pues en el tercer bloque José Antonio Kast preguntará a Evelyn Matthei, en medio de una semana en la cual siguen tensas las relaciones en las derechas, debido a los comentarios de Ruth Hurtado (la secretaria general del Partido Republicano) sobre Jaime Guzmán, entre otros impasses.

Pese a ello, todos apuestan a que es difícil que Kast salga a golpear con un tono muy duro, dado el nivel de rechazo que tiene y las acusaciones en orden a que los trolls afines a él se ensañaron con las dos mujeres en competencia (Matthei y Jeannette Jara).