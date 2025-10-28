Fiscalía y PDI allanan Codelco por derrumbe y fallecimiento de seis mineros en El Teniente

Este martes, la PDI y Fiscalía allanaron de manera simultánea las oficinas de Codelco y Sernageomin por el derrumbe y fallecimiento de seis mineros el pasado 31 de julio en el yacimiento El Teniente.

La investigación de este accidente lo encabeza la Fiscalía Regional de O’Higgins. Indicaron que son “diligencias simultáneas en distintas regiones del país”.

Según información de radio Biobio, serían aproximadamente 120 policías los que participaron de este operativo, el cual abarcó 4 regiones del país.

Asimismo, seis fiscales se encuentran en terreno para colaborar con en el levantamiento de información relevante para la investigación. Incluso el propio fiscal regional, Aquiles Cubillos, ha ingresado a las oficinas de Codelco.