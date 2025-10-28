Publicidad
Fiscalía y PDI allanan Codelco por derrumbe y fallecimiento de seis mineros en El Teniente PAÍS Créditos de imagen: Fiscalía Regional de O’Higgins

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Después de casi tres meses del fallecimiento de seis mineros producto del derrumbe en la mina El Teniente, la Fiscalía y la PDI comenzaron las indagatorias en las dependencias de Codelco y de Sernageomin.

La PDI y la Fiscalía realizaron este martes allanamientos simultáneos en oficinas de Codelco y Sernageomin por el derrumbe que causó la muerte de seis mineros el 31 de julio en El Teniente. La investigación, liderada por la Fiscalía Regional de O’Higgins, involucra a unos 120 policías y seis fiscales desplegados en cuatro regiones. El fiscal regional Aquiles Cubillos participó directamente en el operativo para obtener antecedentes claves del caso.
Este martes, la PDI y Fiscalía allanaron de manera simultánea las oficinas de Codelco y Sernageomin por el derrumbe y fallecimiento de seis mineros el pasado 31 de julio en el yacimiento El Teniente.

La investigación de este accidente lo encabeza la Fiscalía Regional de O’Higgins. Indicaron que son “diligencias simultáneas en distintas regiones del país”.

Según información de radio Biobio, serían aproximadamente 120 policías los que participaron de este operativo, el cual abarcó 4 regiones del país.

Asimismo, seis fiscales se encuentran en terreno para colaborar con en el levantamiento de información relevante para la investigación. Incluso el propio fiscal regional, Aquiles Cubillos, ha ingresado a las oficinas de Codelco.

