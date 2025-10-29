Caso Hermosilla: Ulloa pierde por goleada en la Cámara y acusación constitucional pasa al Senado

La acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, avanzó al Senado tras una contundente votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la cuestión previa, que buscaba desestimar el libelo por aspectos formales, la Cámara rechazó los argumentos de la defensa por 127 votos en contra, 1 a favor y 15 abstenciones. Posteriormente, en la votación de fondo, 141 parlamentarios respaldaron la acusación, 1 votó en contra y 2 se abstuvieron.

El magistrado está involucrado en el denominado caso Audio, luego de conocerse transcripciones de mensajes que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla. Dichos antecedentes generaron cuestionamientos sobre filtraciones de información judicial y presunta intervención en decisiones de nombramientos dentro del Poder Judicial.

La cuestión previa fue presentada por el abogado defensor de Ulloa, Domingo Hernández, quien alegó que “existe un vicio de procedimiento insubsanable debido a la manifiesta inhabilidad de los diputados promotores de la acción constitucional por tener un interés personal y directo en el asunto”. Sostuvo que la acusación viola el principio de non bis in ídem, afirmando que los hechos ya fueron revisados por la Corte Suprema, que empató 7 a 7 en la votación sobre su remoción, permitiéndole mantenerse en el cargo.

A pesar de su defensa, la Cámara desestimó estos argumentos de forma transversal. Solo la diputada María Luisa Cordero (RN) votó a favor de acoger la cuestión previa, mientras que las abstenciones provinieron de diputados de Chile Vamos, quienes expresaron diferencias internas respecto de la estrategia política.

Con esta votación, el libelo pasa al Senado, que actuará como jurado y deberá decidir si destituye o no al ministro Ulloa. La instancia revisará los cargos relacionados con probidad y uso de información privilegiada en coordinación con Hermosilla. Ulloa arriesga ser expulsado del Poder Judicial, así como quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.