“Degradación masiva de servicios” de Entel reportó la Subtel: servicio está normalizado

Aunque ya está resulto, según Entel, una interrupción afectó este jueves a usuarios de Entel en distintas regiones del país. A través de redes sociales, clientes de la empresa reportaron fallas en las llamadas, interrupciones de señal y caídas intermitentes de conexión, generando reclamos en redes sociales.

#SubtelInforma | Se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios. pic.twitter.com/cfjA69am1n — Reclamos Subtel (@ReclamosSubtel) October 30, 2025

Ante los reclamos, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) emitió un comunicado informando que la empresa reconoció una “degradación masiva de servicios”. El organismo confirmó que la compañía está trabajando para normalizar la situación y que se activaron los protocolos de supervisión.

“Se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel. La compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios”, señaló la Subtel, que mantiene comunicación directa con la empresa para monitorear el restablecimiento.

Por su parte, Entel reconoció la falla y aseguró que su equipo técnico se desplegó para contener la emergencia. “Informamos que se está registrando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y hogar. Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en terreno para mitigar los efectos de esta contingencia.”, señaló la compañía en un comunicado oficial pasado el mediodía.

Cerca de las 17:00 horas la compañía informó la normalización de sus servicios móviles y hogar.