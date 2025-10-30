Diputado Winter emplaza a la oposición por rechazo al Presupuesto: quieren “atrofiar al gobierno”

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuestionó la postura de la oposición tras el rechazo de la mayoría de las partidas del Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta. A su juicio, la estrategia responde a una lógica de bloqueo total y no a diferencias programáticas.

“Lo que pasa es que nosotros hemos tenido durante este periodo el triunfo dentro de la derecha de un sector que tiene como objetivo solamente atrofiar al gobierno. Pero con esto quiero hacer una diferencia con otras oposiciones que ha habido. No es atrofiar el gobierno en aquello que no les gusta. Es atrofiar al gobierno en absolutamente todo”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Winter sostuvo que esta actitud busca “impedir que el Estado avance, impedir el normal funcionamiento del aparato estatal y mantener en un estado de polarización, de crisis, de nerviosismo, de estrés al país frente a todo tipo de situaciones”. En ese sentido, señaló que “hay una derrota de las derechas que quieren que el país esté bien con ideas de derecha, porque gana la derecha que quiere que el país esté mal, sencillamente”.

El parlamentario también aludió al clima de campaña y a las recientes declaraciones del comando de Evelyn Matthei, en las que se calificó al Ejecutivo como “un gobierno de atorrantes”. Según Winter, ese episodio refleja una estrategia comunicacional basada en la provocación. “Evelyn Matthei termina tratando al gobierno de atorrante, que es básicamente lo que hacen las ultraderechas, que es hacer política meramente a través de adjetivos, en la industria de la polémica”, sostuvo.

El diputado advirtió que esta dinámica representa “el triunfo hegemónico de una derecha que no tiene una propuesta al país, sino que un proyecto de agitación y propaganda, que se concentra en tener a todo el país permanentemente polarizado, peleando, traficando odio”. A su juicio, este fenómeno replica tendencias observadas en “Estados Unidos, Brasil y Argentina”.

Winter concluyó que figuras como Evelyn Matthei y Diego Paulsen, jefe de su campaña, “no tuvieron el carácter de sostener una posición y que son distintos a los imitadores de Milei que andan dando vueltas. Vino el viento ultraderechista, y el viento se los llevó”, sentenció.