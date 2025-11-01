Panel Ciudadano-UDD también arroja empate entre Kaiser y Matthei

La nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD -la última antes de que comenzara de las encuestas- arrojó la existencia de un empate entre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, con el 14% de las preferencias, coincidiendo de este modo con los resultados de la La Cosa Nostra (LCN), según la cual ambos están empatados, aunque con mucha mayor intención de voto: 19.3%.

Asimismo, mientras LCN asegura que Kaiser y Matthei disputan el segundo lugar, detrás de Jeannette Jara, según Panel Ciudadano en realidad lo que pelean es la tercera posición. Antes que ellos, según esta encuesta, están la carta del oficialismo, Jeannette Jara, con un 26% (+1%), mientras que el republicano José Antonio Kast obtuvo 21% (-1%), sumando una nueva semana con tendencia a la baja.

Más atrás se ubica Franco Parisi (PDG), con un 10%; el independiente Harold Mayne-Nicholls, con el 3%, y finalmente Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, con un 1% de las preferencias.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la medición, en los últimos 20 días el candidato del PNL, Johannes Kaiser, ha sostenido un aumento de 4 puntos porcentuales, tendencia inversamente proporcional a los 4 puntos hacia la baja del republicano José Antonio Kast.

“Más allá de Jara, cuya presencia en segunda vuelta parece hoy fuera de discusión, el foco estará en Kast. Aún mantiene una ventaja importante, pero lo determinante será la dirección de su tendencia: si logra estabilizarse o si la baja que viene mostrando se acentúa”, señaló Juan Pablo Lavín, gerente general Panel Ciudadano-UDD.

Escenarios de segunda vuelta

Respecto de la segunda vuelta presidencial, el sondeo mantiene la proyección de un escenario adverso para la abanderada de la centroizquierda, Jeannette Jara, quien no lograría derrotar a José Antonio Kast ni a Evelyn Matthei el próximo 14 de diciembre.

En el caso de un balotaje entre la candidata oficialista y el abanderado del Partido Republicano, Jara obtendría el 32% de las preferencias, contra el 46% de Kast. Un 22% declaró que no sabe, votará nulo o no votará.

Si su rival fuera la carta de Chile Vamos, Jara alcanzaría el 30% de las preferencias, frente al 45% de Matthei, con un 25% que no sabe, no votará o anulará.

Esta última edición de Panel Ciudadano-UDD no midió un eventual enfrentamiento entre Jeannette Jara y Johannes Kaiser.