[Lo+Leído] “Gobierno de atorrantes”: comando de Matthei pasa a la ofensiva en recta final

En la recta final de la campaña, Evelyn Matthei y su jefe de campaña Diego Paulsen afirmaron que la candidata puede derrotar tanto al “comunismo” representado por Jeannette Jara como al “Gobierno de atorrantes” de Gabriel Boric.

Paulsen aseguró que “todas las encuestas” muestran a Matthei como la más competitiva y señaló que el objetivo del comando es llegar al balotaje.

Matthei respaldó plenamente a Paulsen, aunque afirmó que ha prometido “portarse como señorita” y criticó al Presidente Boric, pidiéndole que deje de intervenir en la campaña.

Desde el comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda también pidieron al Presidente abstenerse de intervenir, acusando que sus dichos sobre José Antonio Kast generan “ruido” y son un “abrazo del oso”.