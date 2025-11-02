[Lo+Leído] “Gobierno de atorrantes”: comando de Matthei pasa a la ofensiva en recta final
Su generalísimo, Diego Paulsen, apuntó directamente a Boric y a su continuidad, buscando reforzar la presencia de la abanderada de Chile Vamos frente a Jara y Kast de cara a la primera vuelta. La candidata respaldó sus palabras, mientras que desde La Moneda lo calificaron de ofensivo.
-
En la recta final de la campaña, Evelyn Matthei y su jefe de campaña Diego Paulsen afirmaron que la candidata puede derrotar tanto al “comunismo” representado por Jeannette Jara como al “Gobierno de atorrantes” de Gabriel Boric.
-
Paulsen aseguró que “todas las encuestas” muestran a Matthei como la más competitiva y señaló que el objetivo del comando es llegar al balotaje.
-
Matthei respaldó plenamente a Paulsen, aunque afirmó que ha prometido “portarse como señorita” y criticó al Presidente Boric, pidiéndole que deje de intervenir en la campaña.
-
Desde el comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda también pidieron al Presidente abstenerse de intervenir, acusando que sus dichos sobre José Antonio Kast generan “ruido” y son un “abrazo del oso”.
-
El ministro del Interior Álvaro Elizalde calificó las declaraciones de Paulsen como “ofensivas” y destacó los logros del Gobierno; mientras, las encuestas ubican a Matthei en tercer lugar, detrás de Jara y Kast.