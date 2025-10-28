“Gobierno de atorrantes”: comando de Matthei pasa a la ofensiva en recta final de la campaña

En plena recta final de la campaña presidencial, Evelyn Matthei y su jefe de campaña, Diego Paulsen, no se guardaron nada este martes. Paulsen fue contundente: aseguró que la abanderada de Chile Vamos puede derrotar tanto al “comunismo”, representado por la oficialista Jeannette Jara, como al “Gobierno de atorrantes” que dirige Gabriel Boric.

“Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad”, recalcó Paulsen en un punto de prensa, desde donde además se cuadró con la tesis de Matthei de que “este Gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta”.

El exdiputado de Renovación Nacional, conocido por su estilo frontal y su paso por el Congreso hasta 2022, remarcó que la meta de su comando es “estar” en el balotaje. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a plantear las mejores propuestas, y diremos a los chilenos que nosotros aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un Gobierno de atorrantes, que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas”, agregó.

Matthei: “Yo he prometido portarme como señorita”

Matthei respaldó de a su generalísimo durante esta misma tarde, aunque aseguró que ella misma ha intentado moderar su lenguaje. “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita”, dijo la exalcaldesa.

Matthei afirmó que los chilenos ya tienen formada su opinión sobre el desempeño del actual gobierno y cuestionó directamente al Presidente: “Yo también le pediría al Presidente que deje de meterse en la elección, preparando su reelección para cuatro años más. Eso no es aceptable”.

Cabe mencionar que desde el comando de Jeannette Jara han hecho un llamado al Presidente Boric para que se abstenga de intervenir en la campaña. Los voceros de la abanderada oficialista, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda. recalcaron los reproches al Mandatario, acusando que sus declaraciones —especialmente contra José Antonio Kast— “generan ruido” y constituyen “un abrazo del oso”.

Desde La Moneda, la réplica a Matthei llegó rápido. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó los dichos de Paulsen como “ofensivos” y señaló que “no tienen justificación en un debate democrático”.

Elizalde enfatizó que “se ha dicho por algunos candidatos una serie de falsedades y por eso hemos sido enérgicos para dar a conocer los datos que contrastan con la gestión que ha desarrollado el gobierno”, recordando logros como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y la reforma de pensiones.

De todas formas, las encuestas siguen mostrando un panorama complicado para Matthei: Jara y Kast se perfilan como los favoritos para la segunda vuelta, mientras que la candidata de la derecha tradicional se ubica en tercer lugar, con alrededor de 15%. Sin embargo, desde su comando aseguran que sus cifras internas la muestran “muy competitiva” y lista para dar pelea hasta el último día.