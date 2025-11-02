[Lo+Leído] Kaiser y Bolivia: cerrarán fronteras y “van a tener que cambiar el nombre” a La Paz

Publicidad
Por: El Mostrador

En un acto en Osorno, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a escalar su discurso sobre la relación con Bolivia, vinculando su plan de cierre de fronteras a una política de seguridad y control migratorio más estricta.

  • El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, declaró en un acto en Osorno que, si llega a la presidencia, “cerrará la frontera con Bolivia”.

  • Señaló que “se acabó el chistecito de Bolivia” y advirtió que, si hay nuevas humillaciones, “La Paz no va a ser”.

  • Relacionó su postura con un plan de seguridad y con la falta de cooperación boliviana en la reconducción de extranjeros hacia su país.

  • Afirmó que, si Bolivia no colabora en el control fronterizo, su gobierno reducirá a cero las franquicias derivadas de los tratados de Ancón y de Paz y Amistad con Bolivia.

  • Kaiser sostuvo que no permitirá contrabando ni tráfico de personas, y acusó a Bolivia de usar la inmigración masiva como herramienta de desestabilización.

