Operativo anticorrupción deja 19 detenidos: 12 de ellos pertenecen a Gendarmería

Un operativo anticorrupción encabezado por la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile culminó con 19 personas detenidas, entre ellas 12 funcionarios de Gendarmería, acusados de integrar una red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior del Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio.

La investigación, que se extendió por casi un año, permitió allanar 24 domicilios en Iquique, Alto Hospicio y en las regiones del Biobío y La Araucanía, con la participación de 150 funcionarios de la PDI.

Según la fiscal regional Trinidad Steinert, la organización “se dedicaba al tráfico ilícito de drogas como delito principal, operando con apoyo de gendarmes y civiles que triangulaban el dinero para evitar ser detectados”.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, valoró el resultado del operativo: “Se ha dado un golpe profundo a la corrupción y al crimen organizado que acechan a Gendarmería de Chile. Tolerancia cero con los corruptos que enlodan la institución”, afirmó.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que el caso refuerza la determinación de “limpiar de malos elementos la institución” y destacó que los equipos internos de inteligencia han contribuido al esclarecimiento de los hechos: “Lejos de impactarnos, nos levanta el ánimo cada vez que golpeamos a los corruptos que ponen en riesgo a los buenos funcionarios”.

Por su parte, el jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, prefecto inspector Erick Menay, explicó que la investigación permitió acreditar “un concurso de delitos que incluye cohecho, lavado de activos, tráfico de drogas y asociación criminal”.

Los 19 detenidos pasarán a control de detención durante la jornada, y la fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva para los principales involucrados.