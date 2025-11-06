Colegio de Periodistas: solicitud de Fiscalía por caso Hermosilla es “amenaza a libertad de prensa”

El Colegio de Periodistas de Chile manifestó su “más enérgico repudio” a la solicitud presentada por la fiscal Paulina Díaz, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, que buscaba acceder a los registros telefónicos, tráfico de datos y georreferenciación de once periodistas —entre ellos Francisca Skoknic, Gabriela Pizarro, Leslie Ayala y Macarena Segovia— con el fin de identificar sus fuentes en el caso Hermosilla.

La acción fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó el fallo del Cuarto Juzgado de Garantía, calificando la diligencia como “una medida intrusiva respecto de periodistas que sólo revisten la calidad de terceros o testigos” y sin antecedentes que justificaran su aprobación.

“El Colegio de Periodistas de Chile expresa su más enérgico repudio a la solicitud del Ministerio Público realizada por la fiscal Paulina Díaz, jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, para interceptar los registros telefónicos de once periodistas: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper) y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y actualmente en Reportea); todo con el propósito de identificar sus fuentes en el marco del denominado “Caso Hermosilla””, dijeron en un comunicado.

Desde el gremio afirmaron que la medida “constituye una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa, vulnerando compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile”.

Agregaron que “promover acciones de este tipo equivale a amedrentar a la prensa y debilita la función social del periodismo”.

El comunicado recordó que el secreto profesional está protegido por la Ley N.º 19.733, que impide obligar a periodistas a revelar sus fuentes. “Valoramos la decisión de la Corte y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del secreto profesional, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, agrega el Colegio de Periodistas.

“El Colegio de Periodistas de Chile expresa su plena solidaridad con las y los profesionales afectados y reitera su compromiso con la defensa del secreto profesional, la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. No toleraremos ningún intento de vulnerar estos principios, pilares esenciales de la democracia y del derecho ciudadano a recibir información veraz, plural y oportuna”, cierran.