Licencias médicas: podrán pedir datos a la PDI y revisar fotos en RRSS para comprobar mal uso

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) actualizó la normativa sobre licencias médicas, incorporando nuevas herramientas de fiscalización tras detectar —según la Contraloría General de la República— miles de casos de incumplimiento de reposos.

La circular establece que las isapres y Compin podrán solicitar información al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Policía de Investigaciones (PDI) para confirmar si un trabajador respetó su reposo médico. También autoriza el uso de fotos o publicaciones en redes sociales como evidencia, siempre que se pruebe que los hechos ocurrieron dentro del periodo de licencia.

“Las Compin e isapres podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información (…) como registros de la PDI, del SII u otros”, señala el documento.

En el caso de licencias por patologías psiquiátricas, la salida del domicilio no se considerará incumplimiento si ocurre dentro del país. Además, los sistemas de salud podrán verificar si el beneficiario emitió boletas o realizó trabajos remunerados durante el reposo.

La medida busca reforzar el control ante el aumento de licencias fraudulentas, luego de que la Contraloría detectara viajes, actividades recreativas y laborales realizadas durante periodos de reposo médico.