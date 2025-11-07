Jara recuerda que Sebastián Piñera congeló su militancia cuando ganó elecciones y “no era comunista”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, encabezó este viernes su cierre de campaña en Concepción, donde volvió a abordar la posibilidad de suspender su militancia en el Partido Comunista en caso de llegar a La Moneda.

“Yo lo veo bien probable”, afirmó en conversación con radio Biobío, al argumentar que “cuando uno es presidente de Chile, tiene que hacer gestos que toda la ciudadanía se sienta representada”.

Jara, sin embargo, aclaró que esa decisión no implicaría renunciar a sus convicciones: “Sigo creyendo en la justicia social, sigo creyendo en que en Chile debe haber más oportunidades y eso generalmente representa a los comunistas y a la izquierda chilena”.

En ese contexto, recordó los casos de expresidentes que también se desmarcaron de sus partidos al asumir el cargo. “Piñera lo hizo y no era comunista. Aylwin también lo hizo y no era”, remarcó.

Consultada por la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, la candidata descartó apoyarla, aunque se mostró crítica con la situación: “Yo sé lo que cuesta pagar la luz”, señaló.

Sobre el panorama económico, Jara respondió a su contendora Evelyn Matthei y desestimó un escenario de crisis: “Chile no se cae a pedazos”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de unidad en el bloque opositor: “En estos cuatro años de Gobierno del Presidente Boric, nunca (la derecha) se pudo poner de acuerdo. ¿Usted sabe que votaron casi en todo por separados en el Congreso Nacional? Entre Republicanos y Chile Vamos”, apuntó.