Ministro Gajardo no descarta gendarmes de Santiago 1 involucrados en polémica “party en la prisión”

Una insólita “fiesta” con whisky, asado y música en el módulo 35 del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 desató un escándalo al interior del sistema penitenciario.

En los videos difundidos por redes sociales se observa a un grupo de internos celebrando con bebidas alcohólicas, carne asada y parlantes, además de grabarse con teléfonos celulares, objetos prohibidos en los recintos carcelarios.

Tras la difusión de las imágenes, Gendarmería realizó un allanamiento, aisló a los 23 internos involucrados y abrió un sumario administrativo, además de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó el actuar de la institución, pero reconoció que “probablemente haya funcionarios involucrados” en el ingreso de los elementos ilícitos al penal. “Hay ingresos de elementos prohibidos que superan los controles. Probablemente, haya funcionarios involucrados y por eso hay una investigación. Además, hubo falta de control directo en ese módulo”, afirmó en entrevista con Radio Duna.

El secretario de Estado calificó el episodio como “inaceptable”, aunque subrayó que Gendarmería actuó de forma inmediata al detectar la filtración. “Gendarmería tiene el control en los establecimientos penales (…) Estamos investigando quiénes permiten la entrada de elementos prohibidos porque nuestro objetivo es desbaratar las redes que están operando dentro de las cárceles”, señaló.

Pese a este caso, Gajardo sostuvo que el Gobierno ha reforzado la lucha contra la corrupción interna y el control carcelario. “No teníamos una estrategia decidida para combatir la corrupción, pero hoy los funcionarios que se apartan de sus funciones se van a la cárcel”, aseguró.

Asimismo, destacó los avances en seguridad penitenciaria: “Si vamos a los índices, hemos disminuido considerablemente las cifras. Hemos aumentado los escáner corporales para las entradas, tenemos inhibidores de celulares y mayor inversión en elementos de seguridad para Gendarmería”.