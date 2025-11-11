Cierres de campaña: Kast arremete contra el Gobierno y Jara dice que Chile “no se cae a pedazos”

El cierre oficial de las campañas es este jueves, pero algunos candidatos optaron por comenzar este martes. En Santiago y con eventos masivos Jeannette Jara y José Antonio Kast dieron muestras de popularidad y convocatoria. La candidata oficialista optó por un escenario al aire libre en Maipú, con música en vivo y banderas al viento. José Antonio Kast escogió el Movistar Arena y la puesta en escena recordó la imagen de campaña de Donald Trump o Javier Milei.

Aunque no fueron los únicos, porque Eduardo Artés con el grito de “venceremos” realizó su cierre de campaña en la comuna de Santiago, con un “banderazo” frente al frontis de la Biblioteca Nacional. El acto se desarrolló en un ambiente de completa calma, aunque con una convocatoria visiblemente más acotada en comparación con otros candidatos.

Otro que también comenzó las actividades de cierre fue Franco Parisi. El candidato del Partido de la Gente cerró su campaña en la Región de La Araucanía, donde detalló una serie de propuestas en materia anticorrupción y otras específicas para la región. “Yo no dialogo con terroristas. Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza”, señaló durante su discurso.

Jara en Maipú con llamado a la unidad: “Chile no se cae a pedazos, tiene futuro”

Con música en vivo, batucadas y banderas, Jeannette Jara cerró la noche de este martes su campaña presidencial ante más de 15 mil personas, según cifras del municipio, en la Plaza de Maipú, el mismo territorio donde vivió su juventud. Acompañada por Álvaro Henríquez y Los Pettinellis, Juanito Ayala y la Sonora Cinco Estrellas, la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana pronunció un discurso centrado en la unidad nacional, la justicia social y la recuperación de la confianza en la política.

“No solamente hay en juego una candidatura presidencial, sino un proyecto de país que mira hacia el futuro, muy distinto de otros proyectos que ponen al centro el odio, el miedo y la desesperanza”, dijo la exministra del Trabajo, agradeciendo al alcalde Tomás Vodanovic, anfitrión del acto.

Durante su intervención, Jara apeló al fin de las campañas del miedo. “Chile es un solo país. No todos se quieren igual, pero no por eso dejamos de ser familia”, declaró, pidiendo “abrazar” en lugar de “descalificar”. En alusión a sus contendores José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, insistió: “No queremos el odio ni la discriminación. No usaremos el miedo de las familias como herramienta política”.

La abanderada anunció que, de llegar a La Moneda, impulsará una reforma para levantar el secreto bancario y “seguir la ruta del dinero sucio” como eje de su estrategia contra el crimen organizado. También reafirmó su compromiso con el Ingreso Vital de $750 mil, el fortalecimiento de la red pública de salud y educación, el derecho a la vivienda digna y la expansión de la Sala Cuna Universal.

“Soy una luchadora, no me escondo detrás de ningún vidrio, porque no le temo al pueblo de Chile”, enfatizó, en una clara alusión al blindaje usado por Kast en sus actos de campaña.

Antes de su discurso, el alcalde Tomás Vodanovic llamó a defender el proyecto progresista: “Sembrar el miedo puede servir para ganar elecciones, pero no para construir países”.

Con actos masivos en Maipú y Valparaíso, Jara entra a la recta final de la carrera presidencial apostando por la esperanza y la cohesión social como ejes de su mensaje de cierre.

Kast repleta el Movistar Arena y lanza duros ataques a Jara y al Gobierno

Con el Movistar Arena repleto y un ambiente festivo que comenzó desde temprano, José Antonio Kast protagonizó este martes su cierre de campaña presidencial ante más de 14 mil personas, según cifras de su comando. Banderas, lienzos y una gigantesca “K” instalada en la entrada marcaron la escenografía de una jornada concebida como una demostración de fuerza antes de la primera vuelta.

Decenas de buses arribaron al Parque O’Higgins desde distintas comunas del país. Dentro del recinto, los asistentes entonaron el himno nacional antes de los shows de Los Viking’s 5, Zúmbale Primo y Américo. También se presentó el jingle oficial “Vota cinco, vota Kast”, interpretado por Felipe “Yeti” Costabal y Mara Sedini, asesora y animadora del evento.

El discurso del abanderado republicano, preparado junto a su equipo más cercano, combinó épica nacionalista y duros cuestionamientos al Ejecutivo. Kast hizo un juego de palabras con el lema de campaña de Jeannette Jara —“Es por ti, es por Chile, es Jara”— para ironizar sobre los problemas del país: “El desempleo es Jara, las listas de espera son Jara, el caso Monsalve es Jara”.

“No hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar un país. Nuestro país. No me avergüenzo para nada de nuestra bandera ni de nuestro himno nacional”, dijo el candidato, reforzando su discurso identitario y sus críticas al Gobierno de Gabriel Boric. También volvió a insistir en la necesidad de “poner fin a la migración ilegal” y reforzar el control fronterizo.

Alcaldes de Chile Vamos en cierre de Kast

Uno de los hechos más comentados fue la presencia de los alcaldes José Manuel Palacios (UDI), Gustavo Alessandri (RN) y Rodrigo Contreras (UDI), todos de Chile Vamos. Su asistencia —mientras Evelyn Matthei celebraba su cumpleaños político en Colina— fue leída como un gesto de acercamiento municipal al bloque republicano.

Desde el comando valoraron la convocatoria como “histórica” y destacaron que el encuentro superó las expectativas iniciales. Kast cierra así su recorrido nacional con una puesta en escena multitudinaria que buscó consolidar su posición en el electorado de derecha, antes del cierre de campañas de Johannes Kaiser este miércoles y Evelyn Matthei el jueves.