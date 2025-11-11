Departamento de Estado de EEUU espera mejorar relación bilateral tras salida de Boric del Gobierno

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, el segundo al mando de la diplomacia del gobierno de Donald Trump, respondió en duros términos a las críticas del Presidente Gabriel Boric emitidas en Brasil durante la Cumbre de Líderes de la COP30.

El jueves pasado, Boric, en su alocución en la COP30 cuestionó que “el presidente de Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira”.

Tras el cambio de mando en Bolivia, el subsecretario de Estado Landau, en perfecto español, calificó este lunes de “rockstar hemisférico” al presidente Javier Milei, y sostuvo que Argentina “está retomando su posición de liderazgo en la región” por las reformas económicas y las posturas políticas que lleva adelante, dentro y fuera del país.

Acto seguido, según consignó ayer el diario La Nación de Argentina, Landau criticó lo “bajo que ha caído la relación bilateral con Chile” en alusión a diversas críticas de Boric a Trump que se arrastra consecutivamente desde la asamblea de la ONU en septiembre pasado.

En ese marco es la primera vez que un alto funcionario de EEUU se refiere a los recados de Boric.

Christopher Landau, es el segundo del líder del Departamento de Estado liderado por Marco Rubio y quien revisa personalmente los temas de Latinoamérica, habla español bien y fue embajador en México en el primer gobierno de Trump.

La autoridad estadounidense de la diplomacia sostuvo que “es penoso que en los últimos años no hayamos tenido una relación robusta”, y que “el comentario demuestra lo bajo que ha caído la relación” bilateral.

No obstante, el subsecretario de Estado de Trump se mostró esperanzado en un “renacimiento” del vínculo, tras las elecciones presidenciales de este domingo, y consideró “penoso” que ambas naciones no hayan tenido un vínculo “sólido” bajo el actual gobierno.

“En Chile tendrán elecciones muy pronto y espero que podamos forjar una relación mucho más positiva con el nuevo gobierno, buscando oportunidades que beneficien a ambos países. Sin embargo, comentarios como esos reflejan cuán deteriorada ha estado la relación en los últimos años, y anhelamos un renacimiento en las relaciones con Chile (…) ha sido lamentable en estos últimos años que Estados Unidos y el gobierno de Chile no hayan disfrutado de una relación fuerte, como la que hemos tenido históricamente. Mi padre fue embajador en Chile durante varios años en los 70 (George Landau)”, señaló a un medio boliviano.

Lo que en círculos diplomáticos se ha interpretado como la apuesta de Washington de que el próximo mandatario de Chile será uno de los abanderados de oposición. Y que la elección del domingo es seguida de cerca desde la embajada en Santiago y también desde Washington.

Las palabras del representante del Departamento de Estado de Donald Trump ocurren en la semana en que se produjo la llegada del nuevo embajador del de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd.

El político estadounidense, según publicó el medio argentino, también se mostró crítico de Gustavo Petro, mandatario de Colombia. “Se autopercibe como el nuevo Bolívar, pero obviamente no lo es. (Usa) una retórica del pasado”, expresó.

Por último, Landau también justificó los ataques de Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, los cuales han dejado más de 70 muertos en los últimos meses.

“Son barcos repletos de drogas que representan una grave amenaza para la región. El narcotráfico está metido en todos los sectores de la sociedad. Es un desafío militar, y no podemos permitir que ese veneno siga entrando a nuestro país”, sostuvo.