Más de 200 dirigentes DC respaldan a Jeannette Jara: “Su proyecto reordena la política”

Un grupo de más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) manifestó este martes su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, a través de una carta pública que reivindica la tradición humanista cristiana del partido y llama a “reordenar la política” sobre valores republicanos.

“Apoyamos la candidatura de Jeannette Jara, no por cálculo ni conveniencia, sino porque su proyecto reordena la política en torno a valores republicanos: justicia, diálogo y decencia”, afirma la misiva, que fue firmada, entre otros, por Myriam Verdugo, Alejandra Krauss, Rodolfo Seguel, Luis Boric Scarpa y Mario Leyton Soto, además de ex subsecretarios, ex parlamentarios y dirigentes sindicales.

El texto sostiene que la candidatura de Jara representa “el equilibrio entre autoridad y empatía, la fuerza reformista que no busca enemigos y la convicción de que el poder se justifica solo cuando sirve al bien común”.

El documento también advierte sobre los riesgos de una política dominada por el miedo y la fragmentación: “Cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede. No se trata de una lucha entre partidos, sino entre dos concepciones del orden: una fundada en la igualdad y otra en la desigualdad”.

El gesto se da a menos de una semana de las elecciones y tras una serie de encuentros entre personeros de la ex Concertación y la candidata oficialista, en un contexto en que sectores de la DC se han dividido entre el apoyo a Jara y la opción de Evelyn Matthei.