Ejército renueva Alto Mando 2026: 19 ascensos, 10 retiros y relevo en la Comandancia en Jefe

El Ejército de Chile dio a conocer este jueves la conformación de su Alto Mando para 2026, una definición que marca el cierre del ciclo del general Javier Iturriaga del Campo —quien dejará la Comandancia en Jefe el 9 de marzo— y abre paso al mando del actual general de División Pedro Varela Sabando. El Presidente Gabriel Boric aprobó 19 ascensos y aceptó la renuncia de 10 oficiales generales, en un diseño que reorganiza las principales áreas operativas, administrativas y estratégicas de la institución.

Entre los nuevos generales de División destacan Sebastián García-Huidobro, Carlos Muñoz De La Puente, Rafael Cabrera y Juan Van De Wyngard, quienes asumirán posiciones centrales en operaciones terrestres, apoyo a la fuerza y control interno. En el grado de general de Brigada fueron promovidos 13 coroneles, varios de ellos destinados a direcciones sensibles como Planificación, Personal, Logística y Estudios Militares.

Los retiros —entre ellos los generales Rodrigo Pino, Christián Guedelhoeffer y Lionel Curti— responden a renuncias voluntarias, término de carrera y necesidades institucionales. Según el comunicado, todos completaron más de tres décadas de servicio.

La nueva estructura confirma a Van De Wyngard como contralor del Ejército y a Carlos Parra como secretario general. En el Estado Mayor General, el general Guillermo Altamirano continuará como jefe, acompañado por Pablo León como subjefe. El área de operaciones terrestres —una de las más relevantes— quedará encabezada por el general Carlos Muñoz De La Puente, quien comandará las seis divisiones territoriales y las brigadas acorazadas “Coraceros” y “Cazadores”.

El Comando de Operaciones Especiales, que ha fortalecido su rol en inteligencia, fronteras y apoyo a la seguridad interior, seguirá bajo la dirección del general Juan Solari, con Carlos Osses en la Brigada “Lautaro”.

En educación y doctrina asumirá el general Gustavo Ellwanger; en personal, el general Mario Sepúlveda; y en apoyo a la fuerza, Rafael Cabrera. Además, Sebastián García-Huidobro encabezará la Guarnición de la Región Metropolitana y la Industria Militar e Ingeniería, una pieza clave en la modernización logística.

A nivel externo, Chile mantendrá presencia en organismos internacionales con Gianfranco Cassinelli en la misión militar en Estados Unidos y Pedro Ossandón como obispo castrense.

Con estos movimientos, el Ejército inicia la transición hacia la gestión de Varela, quien asumirá el mando en marzo en medio de exigencias de modernización, fortalecimiento de controles internos y despliegue operacional en zonas críticas. La institución destacó que los ascensos reflejan “méritos profesionales” y nuevos desafíos para responder a la confianza pública y sus tareas constitucionales.

Revisa el comunicado del Ejército con el listado completo de ascensos, retiros y nombramientos aprobados hoy.

Comunicado Alto Mando del Ejército año 2026