Gobierno llama a retirar 100 mil cédulas de identidad no reclamadas en el Registro Civil PAÍS Créditos de imagen: Agencia Uno

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

A tres días de las elecciones del 2025, el Registro Civil extenderá su horario de atención este viernes y sábado para poder abarcar este problema.

A tres días de las elecciones del 16 de noviembre, el Gobierno llamó a retirar 100 mil cédulas de identidad que aún no han sido reclamadas y que son necesarias para poder votar. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, advirtió que sin este documento no se podrá sufragar y anunció que el Registro Civil ampliará su horario el viernes y sábado. Solo se aceptará la cédula física, incluso vencido hasta un año de antigüedad. La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, instó a verificar los datos en consulta.servel.cl, donde ya lo han hecho más de 11 millones de personas.
A tres días de las elecciones, el Gobierno invitó a retirar cédulas de identidad que aún no han sido reclamadas. Advierten que existen 100 mil que aún no han sido recogidas del Registro Civil.

Lo preocupante, según dicen, es que este documento es necesario para poder votar este domingo, ya que es obligatorio y además hay una sanción si las personas no acuden a votar y no presentan una justificación.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se mostró preocupado por este problema. Por lo mismo, el Registro Civil extenderá su horario durante este viernes y sábado para que las personas que aún no han ido puedan hacerlo antes del domingo.

“Es muy importante que las personas con documentación pendiente concurran al Registro Civil. Sin su cédula no podrán votar”, manifestó Ramos.

El derecho al sufragio solo será permitido mostrando el carné de identidad físico y no la cédula digital. Cabe recordar, que para este proceso las personas se pueden presentar con cédulas vencidas hasta un año de antigüedad.

Por su parte, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, incentivó a los votantes a revisar sus datos electorales en la página consulta.servel.cl, donde más de 11 millones de personas ya lo han hecho.

