Gobierno llama a retirar 100 mil cédulas de identidad no reclamadas en el Registro Civil

A tres días de las elecciones, el Gobierno invitó a retirar cédulas de identidad que aún no han sido reclamadas. Advierten que existen 100 mil que aún no han sido recogidas del Registro Civil.

Lo preocupante, según dicen, es que este documento es necesario para poder votar este domingo, ya que es obligatorio y además hay una sanción si las personas no acuden a votar y no presentan una justificación.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se mostró preocupado por este problema. Por lo mismo, el Registro Civil extenderá su horario durante este viernes y sábado para que las personas que aún no han ido puedan hacerlo antes del domingo.

“Es muy importante que las personas con documentación pendiente concurran al Registro Civil. Sin su cédula no podrán votar”, manifestó Ramos.

El derecho al sufragio solo será permitido mostrando el carné de identidad físico y no la cédula digital. Cabe recordar, que para este proceso las personas se pueden presentar con cédulas vencidas hasta un año de antigüedad.

Por su parte, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, incentivó a los votantes a revisar sus datos electorales en la página consulta.servel.cl, donde más de 11 millones de personas ya lo han hecho.