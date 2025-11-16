Arranca la fiesta de la democracia: a partir de las 8:00, las mesas comenzaron a constituirse

Durante la mañana de este domingo comenzó la constitución de mesas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso que marca el inicio formal de la jornada electoral.

Los locales de votación de todo el país se preparan para recibir a los millones de electores convocados para definir al próximo Presidente o Presidenta de la República, renovar por completo la Cámara de Diputadas y Diputados y elegir a la mitad del Senado en siete regiones.

El Servicio Electoral informó que, hasta este sábado, de las 40.473 mesas habilitadas, 11.148 estaban constituidas, lo que equivale al 27,54%. Las mesas abrirán oficialmente a las 8:00 horas y funcionarán hasta las 18:00, salvo que haya personas esperando para votar al interior o exterior de los locales.

En paralelo, Carabineros abordó las intermitencias registradas en Comisaría Virtual durante las últimas horas, en medio de los trámites para justificar la no concurrencia a votar. Según la institución, existen 38 mil trámites ingresados y 29 mil validados con normalidad. La alta demanda —cerca de 30 mil personas por segundo intentando acceder al portal— ha generado episodios de lentitud, por lo que la policía uniformada pidió paciencia a la ciudadanía.