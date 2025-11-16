En modo hippie: Andrónico Luksic reaparece para votar con “look a lo Parived”

Andrónico Luksic sorprendió este domingo al llegar a votar en Villa O’Higgins luciendo un atuendo muy distinto al que habitualmente se le conoce.

El empresario apareció con jeans, una camisa tipo leñadora en tonos rojos y el pelo largo tomado en un moño, una imagen que él mismo difundió en redes sociales y que rápidamente generó comentarios.

“De vuelta en mi querida Villa O’Higgins, ya con el deber cívico cumplido!! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz”, escribió en X, agregando que, sin importar quiénes pasen a segunda vuelta, espera “lo mejor para Chile” y que el próximo Congreso tenga la “sabiduría y la fuerza necesaria para trabajar por la Patria y los chilenos”.

De vuelta en mi querida Villa O’Higgins , ya con el deber cívico cumplido !! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz . Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta , espero que sea lo mejor para Chile , y que quienes hoy resulten… pic.twitter.com/82DQVUpFXQ — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) November 16, 2025



Su look acaparó la atención en plataformas digitales, donde algunos usuarios lo compararon con la expareja de Tonka Tomicic, Parived y otros ironizaron con apodos como “Andrónico ‘Illapu’ Luksic”.