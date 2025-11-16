Huelga de Latam afectó a personas que querían viajar para votar en las elecciones 2025

La huelga legal del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) produjo la cancelación vuelos lo que afectó a personas que querían viajar al país o dentro del mismo para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Esta situación ocurrió debido a los 173 vuelos que se cancelaron entre el 12 y el 17 de noviembre, lo cual afectó a 20 mil pasajeros aproximadamente. Además de estos viajes, el Sindicato ya anunció que va a suspender nuevos vuelos desde el 18 al 20 de este mes.

La principal aerolínea del país aún no informa cuántos viajes serán cancelados ni cuántos pasajeros se verán afectados por estos nuevos vuelos cancelados.

Para compensar esta situación, la aerolínea les ofreció a sus pasajeros la oportunidad de reprogramar los viajes. Este procedimiento es sin costo, pero también está la posibilidad de pedir la devolución total del pasaje.

Un pasajero de Latam que compartió su experiencia comentó que iba a viajar el sábado 15 de noviembre desde Madrid a Santiago. Su vuelo debía llegar el domingo 16 para alcanzar a votar, pero debido a las cancelaciones de la aerolínea, no pudo viajar y tampoco sufragar en Chile.