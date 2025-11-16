Publicidad
Huelga de Latam afectó a personas que querían viajar para votar en las elecciones 2025 Elecciones 2025

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Debido a la huelga del sindicato de trabajadores de LATAM, ya se han cancelado 173 vuelos. Esto afectó a cerca de 20 mil pasajeros, incluidas personas que viajaban al país para poder votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre.

La huelga legal del Sindicato de Pilotos de LATAM provocó la cancelación de 173 vuelos entre el 12 y el 17 de noviembre, afectando a unos 20 mil pasajeros, incluidos viajeros que buscaban llegar a Chile para votar este 16 de noviembre. El sindicato anunció nuevas suspensiones entre el 18 y el 20, aunque la aerolínea aún no detalla cuántos vuelos serán afectados. LATAM ofreció reprogramaciones sin costo y devoluciones. Un pasajero relató que no pudo viajar desde Madrid ni votar debido a la cancelación.
La huelga legal del Sindicato de Pilotos de LATAM (SPL) produjo la cancelación vuelos lo que afectó a personas que querían viajar al país o dentro del mismo para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Esta situación ocurrió debido a los 173 vuelos que se cancelaron entre el 12 y el 17 de noviembre, lo cual afectó a 20 mil pasajeros aproximadamente. Además de estos viajes, el Sindicato ya anunció que va a suspender nuevos vuelos desde el 18 al 20 de este mes.

La principal aerolínea del país aún no informa cuántos viajes serán cancelados ni cuántos pasajeros se verán afectados por estos nuevos vuelos cancelados.

Para compensar esta situación, la aerolínea les ofreció a sus pasajeros la oportunidad de reprogramar los viajes. Este procedimiento es sin costo, pero también está la posibilidad de pedir la devolución total del pasaje.

Un pasajero de Latam que compartió su experiencia comentó que iba a viajar el sábado 15 de noviembre desde Madrid a Santiago. Su vuelo debía llegar el domingo 16 para alcanzar a votar, pero debido a las cancelaciones de la aerolínea, no pudo viajar y tampoco sufragar en Chile.

