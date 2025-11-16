La muñeca bielorrusa: Exjueza Ángela Vivanco dice que todo es “un show mediático”

Justo antes de votar esta mañana, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, volvió a asegurar que no recibió coimas de parte del consorcio chileno-bielorruso CMB, caso por el cual su pareja y los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos están en prisión preventiva desde ayer, luego de ocho días de formalización.

Según Vivanco, ella nunca estuvo en la oficina de los abogados Vargas y Lagos, en la cual, de acuerdo con la fiscalía, recibió un soborno de 15.600 dólares, lo que fue rebatido por su defensa, que asegura que en realidad estaba en una peluquería cercana.

Vivanco, que fue presidenta del desaparecido partido “Unión de Centro-Centro” (UCC, formado como base electoral de Francisco Javier Errázuriz), se quejó por el allanamiento que se realizó en su casa, aseverando que el OS-7 llevó un perro que olfateaba dinero y diciendo que “en mi casa, ¿Qué había? el sueldo de la nana y una plata que había sacado mi hija de la cuenta de ahorro. No había nada más. En la caja fuerte que nosotros tenemos había dos collarcitos míos y los pasaportes. Entonces, todo esto es un show mediático. Es para hacer un show”.

Sobre la situación de su pareja, dijo que está tranquilo, pero que “no es gracia estar privado de libertad”.

En cuanto a los dichos de la jueza de garantía Michel Ibacache, quien espetó a Migueles, Vargas y Lagos que se habían reído del país, la exministra aseguró que “aquí no se ha reído nadie del país. Yo he sido una persona muy seria. Me traté de defender en la corte mi proceso de remoción, casi no lo pude hacer porque duró un mes. Fíjense que a los otros ministros que se les ha juzgado han tenido 11 meses para defenderse. Yo tuve un mes y me removieron. Por eso mi causa está en la Comisión Interamericana”.

Respecto de su amistad con Vargas y Lagos, aseveró que “son personas que yo conocí, no fueron nunca íntimos míos y yo de ellos no he recibido nada”, agregando que las fotos de todos ellos juntos obedecen a que “en eventos sociales podemos tener imágenes. Yo tengo imágenes con medio Chile” y que “usted puede estar en una fiesta con mucha gente, lo que no significa que usted esté coludido con nadie. Hay que distinguir los planos”.

Del mismo modo, argumentó que a juicio de ella todos los ministros que participaron en distintas instancias de la causa “deberían por lo menos declarar, que es lo que me parece lógico”.

Sobre los viajes a Río de Janeiro y Sao Paulo, que el Ministerio Público argumenta fueron realizados con dinero proveniente de las coimas, se defendió argumentando que “siempre he viajado mucho y viajé muchas veces con comisiones de servicio de la Corte y unas pocas viajé por vacaciones o por viajes personales, todos pagados por mí o pagados a medias con Gonzalo cuando él iba, así que yo no tengo ningún viaje brujo, ni trucho, ni extraño”.

En cuanto a uno de los viajes, negó haber viajado con “el abogado” (sin precisar a quién se refería) y en cuanto a su concurrencia a la oficina de Vargas y Lagos, indicó que “yo he sido invitada a muchas oficinas a dar conferencias, a inauguraciones y a un montón de cosas. A esta nunca fui invitada, nunca fui, nunca estuve ahí y nunca recibí nada. Así que en esto no es que ‘tal vez’. Es que no, nunca fui”.