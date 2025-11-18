Qué es Cloudflare, el sistema que provocó caídas de X, ChatGPT, LoL y varios de tus sitios favoritos

Cloudflare, una empresa estadounidense especializada en infraestructura web y ciberseguridad, experimentó esta mañana una falla masiva que dejó fuera de servicio a múltiples plataformas digitales alrededor del mundo.

La compañía informó que su red presentaba “una degradación interna del servicio”, generando errores 500 que impidieron el funcionamiento normal de sitios y aplicaciones. Entre los servicios afectados estuvieron X, ChatGPT, Canva, League of Legends y diversos portales de medios, además de fallas reportadas en algunos bancos y empresas en Chile.

La firma explicó que sus sistemas están construidos sobre una “red global inteligente, segura y de alta velocidad”, diseñada para mejorar la conectividad, proteger aplicaciones y acelerar tiempos de carga. Cloudflare afirma que sus servicios son utilizados por millones de organizaciones y usuarios en distintos países, lo que explica la extensión del impacto de la caída.

La interrupción afectó tanto a páginas web como a los propios paneles de administración de Cloudflare, que también mostraron errores. La compañía señaló que está trabajando para restablecer el servicio y que continúa investigando el origen y la magnitud del incidente, que se manifestó de forma intermitente durante la mañana.

Los reportes iniciales indican que el mal funcionamiento en la red de distribución de contenidos (CDN) sería la raíz del problema, lo que coincidió con la caída global de X y complicaciones en plataformas de uso masivo. Incluso DownDetector, el sitio que monitorea caídas de servicios, presentó fallas debido a la misma afectación.

Si bien algunos sistemas comenzaron a recuperarse parcialmente, Cloudflare advirtió que los usuarios podrían seguir experimentando tasas de error superiores a lo habitual mientras avanzan las labores técnicas. La situación recuerda lo ocurrido con Amazon Web Services en octubre pasado, cuando una falla similar afectó a plataformas como Snapchat, Roblox y servicios bancarios.