Choque por debates: Kast solo confirma Anatel y Archi y deja en suspenso participación en Bad Boys

El debate presidencial que Mega promocionó para este domingo se transformó en una disputa pública entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, en plena carrera hacia la segunda vuelta. La candidata oficialista acusó al republicano de restarse del encuentro; él respondió devolviendo el golpe y asegurando que no tiene “ningún debate agendado” para ese día.

“Sé que no quiere ir porque la otra vez perdió en los debates de la segunda vuelta”, dijo Jara en Radio ADN, apuntando a la evaluación negativa que tuvo Kast en los foros televisados frente a Gabriel Boric en 2021. Según su comando, el debate estaba prácticamente cerrado: el canal ya habría definido formato, periodistas y secciones.

Kast reaccionó con molestia: “Si hay alguien que no asistió a los debates, porque los perdió todos, fue Jeannette Jara”, lanzó en un punto de prensa, acusando que en primera vuelta la exministra evitó varios encuentros tras malos desempeños en foros previos. Recordó incluso el episodio en el Salmon Summit en Frutillar, donde, según él, el equipo de Jara llegó “con barra brava” y sin respuestas ante emplazamientos sobre la Ley Lafkenche.

En el Partido Republicano reconocieron que Mega les envió una invitación, pero afirman que nunca la respondieron porque el comando definió privilegiar despliegue territorial en la primera semana tras la elección. Kast recorrió Temuco, Valdivia y se prepara para llegar a Arica.

El candidato dijo que solo tiene confirmados dos debates: Anatel y Archi. Y que cualquier otro está en evaluación: “Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo. Uno puede recibir invitaciones y eso no significa aceptarlas. Voy a responder cuando corresponda”.

En su equipo insisten en que la decisión no responde a una estrategia para evitar errores en pantalla, sino a límites de tiempo: quedan apenas tres semanas de campaña. En el oficialismo, en cambio, interpretan que quienes lideran encuestas tienden a esquivar foros para no exponerse.

El factor Parisi: Bad Boys en veremos

Un eje clave en el balotaje es conquistar al electorado de Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar con cerca de 20% de los votos. Kast aseguró que ya aceptó la “primera invitación” del líder del PDG: salir a la calle a buscar apoyo territorial. “Estoy en la calle, como pidió Franco Parisi… No partí en los matinales, partí en La Araucanía”, dijo.

Sobre ir al programa Bad Boys, donde Parisi pretende organizar un debate y luego hacer una consulta digital para definir a quién apoyar, Kast dijo que aún lo evalúa: “Estuve hace cuatro años en el programa y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir. Estamos evaluando”.

En su entorno algunos creen que no es necesario repetirlo, recordando que su aparición en 2021 no se tradujo en respaldo efectivo en segunda vuelta. Jara, en contraste, ya confirmó su disponibilidad. Su comando ve ahí una oportunidad para ampliar audiencia y “rendir cuentas” en un contexto de solo dos candidatos.