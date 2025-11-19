Siga en vivo la votación de la acusación constitucional contra exministro Pardow en la Cámara

La Cámara de Diputadas y Diputados vota este miércoles la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, cuyo libelo apunta a su responsabilidad en el error de cálculo que generó cobros excesivos en las cuentas eléctricas.

Para avanzar al Senado, la acusación requiere la mayoría de los votos presentes en la Sala. Según antecedentes preliminares recopilados por 24 Horas, alrededor de 10 parlamentarios del oficialismo se sumarían al apoyo, lo que permitiría alcanzar cerca de 80 votos favorables.

El libelo sostiene que Pardow habría ocultado información al no informar oportunamente las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de Energía, y le atribuye una vulneración del principio de probidad por un error metodológico y de cálculo en las tarifas. A ello se agregó un antecedente reciente vinculado a un presunto conflicto de interés por trabajos de su esposa con la empresa Transelec.

La Comisión Revisora aprobó este martes el informe con tres votos a favor y uno en contra. Aunque su resolución no es vinculante, constituye una señal política para el debate en la Sala. Si el libelo se aprueba en ambas cámaras, Pardow quedaría inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos.

El exministro ha sostenido que “no había una dimensión clara de cuál era la magnitud del error y ese impacto tarifario”, y ha defendido que el informe técnico preliminar fue publicado por la Comisión Nacional de Energía, subrayando que la primera nota de prensa “reproduce fragmentos textuales” de ese documento. El resultado de la votación definirá si el caso continúa hacia el Senado.