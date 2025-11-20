Arica: camión vierte 21 toneladas de aceite de soja en Lago Chungará

Un camión que transportaba 21 toneladas de aceite de soja perdió el control debido a la presencia de hielo en la vía, y provocó el volcamiento del vehículo en el kilómetro 179 de la Ruta 11-CH, en la región de Arica y Parinacota.

Según informó la Dirección Regional de Senapred, la totalidad del cargamento terminó derramada sobre el Lago Chungará, uno de los cuerpos de agua más relevantes del altiplano.

El conductor del vehículo no sufrió lesiones y fue trasladado a dependencias de Carabineros para las diligencias de rigor.

En paralelo, se activó un despliegue coordinado para iniciar la evaluación del impacto ambiental.

Las autoridades llegarán durante la mañana de este jueves al sector con el fin de realizar las primeras mediciones y determinar la magnitud del daño asociado al derrame en un ecosistema altamente sensible.