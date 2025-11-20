Senador Cruz-Coke no quiere bailar “al ritmo” de Parisi: hay que “ir a por los votos”

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke marcó distancia respecto a buscar un acercamiento directo con Franco Parisi, pero enfatizó que sí se debe disputar a su electorado para el balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Consultado sobre si los comandos deben ir por el economista, respondió a T13 Radio: “No, a los votos de Parisi sí, a Parisi no”.

El parlamentario describió el fenómeno Parisi como parte de un patrón recurrente en presidenciales anteriores, recordando figuras como Francisco Javier Errázuriz, Marco Enríquez-Ominami y Beatriz Sánchez.

“Es de alguna forma el voto rabia, el voto antiinstitucional”, señaló. Y agregó que no observa una identidad común entre quienes adhieren a candidatos tan diversos: “No hay un vaso comunicante entre una persona que en su momento apoyaba a Pinochet (…) con Pamela Jiles, que militó en el MIR. No veo por dónde calza”.

Cruz-Coke sostuvo que el desafío es entender por qué ese electorado opta por alternativas como el PDG, más que intentar seguir el libreto de su líder. Por eso coincidió con la advertencia hecha por Carolina Tohá, quien afirmó que Franco Parisi hará “bailar a todos a su ritmo”. En la misma línea, el senador insistió en que el foco debe estar en las motivaciones de quienes votaron por él, no en acercamientos personales al excandidato.