“Balbi El Chamako” duró solo horas en comando de Jara por antecedentes judiciales

El fichaje buscaba conectar con audiencias jóvenes y mostrar un giro en el tono de campaña. Pero duró apenas unas horas. Este viernes, la candidata oficialista Jeannette Jara presentó un equipo renovado de más de 45 embajadores —figuras del deporte, la cultura, el mundo académico y social— como parte de su despliegue rumbo al balotaje del 14 de diciembre frente a José Antonio Kast.

Entre ellos figuraba el cantante urbano Patricio Oñate, conocido como Balbi El Chamako, quien llegó a la campaña tras declarar que había votado por Franco Parisi y que ahora respaldaba a Jara: “Sin miedo a alzar la voz, ayer voté por Parisi, pero hoy sé que la mejor opción para Chile es Jeannette Jara”, publicó en su Instagram junto a una foto con la candidata.

El nombramiento formaba parte del “comando 2.0”, un rediseño tras la salida del estratega Darío Quiroga, criticado por sus dichos contra Parisi, su hermana y el PDG. La incorporación de Oñate estaba pensada para reforzar la conexión con el público juvenil y sectores populares.

Horas después del anuncio, La Tercera reveló que Oñate está imputado en una causa desde diciembre de 2024, con víctimas identificadas como su hijo de 11 años y su entonces pareja. La causa se tramita en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago bajo un procedimiento simplificado.

De acuerdo al citado medio, en la audiencia del 20 de noviembre —donde Oñate no se presentó— la jueza Alejandra Apablaza advirtió que, si no admite responsabilidad, la misma instancia podría abrir la preparación de juicio.

Tras conocerse los antecedentes judiciales, el equipo de Jara reaccionó con rapidez. A las 15.03 emitieron un comunicado señalando que tomaron conocimiento del caso y que lo que corresponde es que el proceso siga su curso para esclarecer los hechos denunciados.

“Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako. Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado”.

El cierre fue categórico: “En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”.