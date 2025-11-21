Contralora Dorothy Pérez recibe medalla por trayectoria y servicio público en acto académico

La Universidad Central celebró su aniversario número 43 con una ceremonia realizada en el Aula Magna de la institución, instancia en la que la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, recibió la Medalla Fundadores. La distinción fue entregada por el presidente de la Junta Directiva, Patricio Silva, y el rector Santiago González.

Al agradecer el reconocimiento, la contralora Dorothy Pérez recalcó que “esta medalla encarna los valores de su institución, que son valores esenciales de nuestra República, que es lo que la Contraloría General ha custodiado por cerca de 100 años, quien les habla, lo que tiene que hacer, es extender esos valores al mayor alcance dentro de la administración del Estado”.

El rector Santiago González aseveró que, al cumplir 43 años en la Universidad Central, se marca un punto de inflexión. “El camino que hemos recorrido no ha sido fácil, ha sido un camino lleno de compromiso, de voluntad y de entendimiento, pero la Universidad hoy alcanza un nivel del cual estamos tremendamente orgullosos”, afirmó.

El presidente de la Junta Directiva, Patricio Silva, hizo un repaso por los principales avances de los últimos años de la Institución, destacando la acreditación del Doctorado en Estudios Sociales Avanzados y del Magíster en Psicología Clínica, lo que se suma a la reciente creación del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de Materiales, que comienza a dictarse en 2026, lo que consolida la oferta de la Universidad Central en materia de posgrado.

Además, la autoridad centralina puso el acento en el futuro de la Casa de Estudios. “Mirando hacia adelante, soñamos con una Universidad Central al 2032 reconocida por su prestigio académico, innovación y humanismo activo. Una universidad eficiente, moderna y digital, pero a la vez, profundamente humana, solidaria y comprometida con Chile. Cada uno de estos objetivos debe estar impregnado de un propósito común: contribuir al bienestar del país y al progreso de su gente”, cerró.

La ceremonia completa está disponible en el canal oficial de la universidad en YouTube.