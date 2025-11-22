Controversia entre Gobierno y familia Aylwin por compra de casas del expresidente

La familia del expresidente Patricio Aylwin informó que el Gobierno les comunicó que el gobierno se habría desistido de concretar la compra de los inmuebles del exmandatario ubicados en la comuna de Providencia, decisión que —según relatan— fue comunicada el lunes durante una reunión con los ministros Francisco Figueroa y Luis Cordero. Se trata de dos propiedades: la residencia del exjefe de Estado y la casa contigua, que durante años funcionó como su oficina y hoy opera como museo.

En una declaración pública, la familia señaló que había cumplido con todas las exigencias planteadas por el Ejecutivo. “Seguimos todos los pasos indicados por las autoridades respectivas, entregando toda la información requerida y suscribiendo los documentos a tal fin”, expresaron, agregando que los argumentos entregados por el Gobierno para justificar el desistimiento “no son congruentes con el procedimiento que el propio Gobierno nos propusiera, y al cual nos hemos ceñido estrictamente”.

El comunicado también apunta a una contradicción con el compromiso inicial expresado por el propio Presidente de la República, quien habría manifestado su voluntad de avanzar en la compra para preservar el legado de Aylwin. Según la familia, la decisión de no perseverar genera incertidumbre sobre el destino del inmueble que actualmente funciona como espacio de memoria y archivo histórico.

Consultada por la controversia, la ministra vocera, Camila Vallejo, descartó que exista un abandono del proyecto. “No hay una idea de no perseverar”, afirmó. Aclaró que el Ejecutivo está siguiendo el procedimiento correspondiente, cuyo paso inmediato es avanzar en la declaratoria de patrimonio del bien. “Ese es el camino regular que está adoptando el Ejecutivo, el que creemos es el más coherente”, sostuvo.

La declaratoria patrimonial es un requisito para que el Estado pueda avanzar en mecanismos de compra u otras formas de protección del inmueble, lo que implica que el proceso podría extenderse. Desde La Moneda insisten en que este curso garantiza transparencia, cumplimiento normativo y preservación del valor histórico asociado a la figura del expresidente.

Pese a las explicaciones oficiales, la familia Aylwin enfatizó su preocupación por la falta de claridad y coherencia en el proceso. Con el museo funcionando desde 2022 como un espacio de memoria democrática, esperan que el Gobierno entregue una hoja de ruta concreta sobre los pasos futuros y el compromiso del Estado con la conservación del legado del exmandatario.