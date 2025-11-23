Corte de Apelaciones dicta sentencia de desafuero de Joaquín Lavín León: defensa apelará
La Corte de Santiago detalló que existen “elementos objetivos, precisos y suficientes” para desaforar a Joaquín Lavín León por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento mercantil. La sentencia de 55 páginas habilita a la defensa a apelar ante la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Santiago emitió la sentencia escrita que confirma el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios.
La resolución, acordada el 16 de octubre y formalizada esta semana, habilita a la defensa a recurrir a la Corte Suprema.
El tribunal precisó que el desafuero no es un juicio penal, sino un antejuicio de probabilidad destinado a permitir la presentación de cargos.
La Corte valoró antecedentes entregados por la Fiscalía Oriente, el SII, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú, todos querellantes en la causa.
El fallo sostiene que existen pruebas de facturas con fechas alteradas para obtener reembolsos improcedentes de fondos públicos, configurando indicios de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado.
Respecto a las explicaciones del diputado, la sentencia indica que no desvirtúan los antecedentes que justifican la existencia de delitos ni la presunta participación del imputado.
El tribunal concluye que hay “elementos objetivos, precisos y suficientes” para dar plausibilidad a la petición del ente persecutor.
La Corte subrayó que lo resuelto no anticipa la responsabilidad penal, que deberá definirse en un eventual juicio.
Los ministros Juan Cristóbal Mera y Jaime Balmaceda votaron en contra, estimando que no se cumplen los requisitos para el desafuero.