Darío Quiroga expulsado del comando de Jara tras polémica por dichos sobre Parisi y el PDG
La candidata pidió la salida del coordinador estratégico en medio de cuestionamientos internos a su rol y preocupación por el efecto del episodio de cara al balotaje; el anuncio coincidió con la circulación de antecedentes judiciales vinculados a una causa por amenazas y daños en Calama, ya cerrada.
La campaña de Jeannette Jara (Unidad por Chile) inició oficialmente una fase de reajustes internos con la salida de Darío Quiroga de la coordinación estratégica.
El comando informó la decisión mediante un comunicado, agradeciendo su trabajo, pero enmarcando su salida en una reestructuración para la nueva etapa electoral.
La renuncia ocurre tras varios días de presión política por un video reaparición donde Quiroga lanzó calificativos contra Franco Parisi y su hermana, la diputada electa Zandra Parisi, lo que tensionó la relación con el electorado del PDG.
Jara se desmarcó públicamente de los dichos de Quiroga, afirmando: “A mí no me gustan los dichos clasistas, yo no soy esa clase de persona (…) me parece inadecuado”, y señaló que la decisión final sobre su continuidad sería exclusivamente suya.
La candidata aseguró que Quiroga ofreció disculpas públicas y privadas, y confirmó contactos directos del comando con Zandra Parisi para manejar el conflicto.
Jara dijo enterarse por la prensa de una antigua denuncia por amenazas y daños contra Quiroga en Calama (2011), caso que terminó en suspensión condicional y sobreseimiento en 2012, según Ex-Ante.
El mismo medio reportó que Quiroga enfrentó otras investigaciones durante su período como concejal, incluida una denuncia por falsificación de firma, donde Fiscalía decidió no perseverar.
En el oficialismo existía preocupación por el impacto del episodio en la disputa por los votos del Partido de la Gente, considerados decisivos para una segunda vuelta estrecha.
El senador Juan Luis Castro (PS) anticipó la reconfiguración del equipo, advirtiendo sobre el protagonismo excesivo de asesores: “A veces por la boca muere el pez”.
Con la salida de Quiroga, el comando abre una reorganización estratégica para la segunda vuelta, orientada a un relato más amplio y menos confrontacional; no se ha informado quién asumirá la coordinación, pero Jara aseguró que los cambios serán comunicados oportunamente.