Viña chilena es elegida la mejor del mundo en The World’s 50 Best Vineyards 2025

Viña VIK fue elegida la mejor viña del mundo en The World’s 50 Best Vineyards 2025, consolidando a Chile en la élite del enoturismo global.

El reconocimiento destaca el proyecto de Millahue, donde VIK integra investigación enológica, arquitectura, arte, diseño y sostenibilidad, convirtiéndose en una de las experiencias enoturísticas más influyentes de la última década.

El anuncio se realizó el 19 de noviembre en Margaret River, Australia, marcando un año excepcional para Chile: otras viñas nacionales —Montes, Almaviva, Viu Manent, Santa Rita y Casas del Bosque— entraron también en el top 50.

El galardón refuerza el liderazgo de Chile en turismo vitivinícola, destacando una oferta que combina ciencia, creatividad y fuerte compromiso ambiental desde el Valle de Millahue.

El CEO de VIK, Gastón Williams, celebró el reconocimiento, subrayando que VIK nació como un proyecto “joven y disruptivo”, basado en ciencia, innovación y respeto por el entorno, y que este premio confirma esa visión.

Ubicada en un territorio de 4.450 hectáreas y 12 sub-valles con microclimas diversos, VIK construye su identidad en vinos frescos, precisos y profundamente ligados al terroir de Millahue, “Lugar de Oro” según el pueblo mapuche.

Fundada en 2004 por Alexander y Carrie Vik, la viña desarrolló vinos ícono —como VIK, que alcanzó 100 puntos James Suckling— basados en análisis territoriales, estudios climáticos y enología de precisión.