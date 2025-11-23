Viña chilena es elegida la mejor del mundo en The World’s 50 Best Vineyards 2025
-
Viña VIK fue elegida la mejor viña del mundo en The World’s 50 Best Vineyards 2025, consolidando a Chile en la élite del enoturismo global.
-
El reconocimiento destaca el proyecto de Millahue, donde VIK integra investigación enológica, arquitectura, arte, diseño y sostenibilidad, convirtiéndose en una de las experiencias enoturísticas más influyentes de la última década.
-
El anuncio se realizó el 19 de noviembre en Margaret River, Australia, marcando un año excepcional para Chile: otras viñas nacionales —Montes, Almaviva, Viu Manent, Santa Rita y Casas del Bosque— entraron también en el top 50.
-
El galardón refuerza el liderazgo de Chile en turismo vitivinícola, destacando una oferta que combina ciencia, creatividad y fuerte compromiso ambiental desde el Valle de Millahue.
-
El CEO de VIK, Gastón Williams, celebró el reconocimiento, subrayando que VIK nació como un proyecto “joven y disruptivo”, basado en ciencia, innovación y respeto por el entorno, y que este premio confirma esa visión.
-
Ubicada en un territorio de 4.450 hectáreas y 12 sub-valles con microclimas diversos, VIK construye su identidad en vinos frescos, precisos y profundamente ligados al terroir de Millahue, “Lugar de Oro” según el pueblo mapuche.
-
Fundada en 2004 por Alexander y Carrie Vik, la viña desarrolló vinos ícono —como VIK, que alcanzó 100 puntos James Suckling— basados en análisis territoriales, estudios climáticos y enología de precisión.
-
La bodega diseñada por Smiljan Radic, finalista del Premio Pritzker, ha sido reconocida por su arquitectura contemporánea y su integración respetuosa al paisaje, constituyendo un sello distintivo de la experiencia VIK.