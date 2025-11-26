Publicidad
Diputado electo promete “limpiar las calles” si gana Kast PAÍS Créditos de imagen: Agencia Uno

Diputado electo promete “limpiar las calles” si gana Kast

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El excabo Zamora, actual diputado electo subió a sus redes sociales un video de una escena militar y con un mensaje que, según parlamentarios oficialistas, son discursos fascistas, incitan al odio y vulneran el Estado de derecho. Kast afirmó que se hará un barrido pero en el marco de la ley.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El excabo y diputado electo Sebastián Zamora generó polémica al subir un video con una escena militar y el mensaje “esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”. Zamora, absuelto del caso Pío Nono, fue candidato con cupo del Partido Republicano. Diputados Jorge Brito y Luis Cuello criticaron el contenido por incitar odio y violencia, y exigieron que el Partido Republicano se aísle a Zamora. Radio Bio Bío intentó obtener respuestas del partido, pero no tuvo éxito.
Desarrollado por El Mostrador

Polémica generó el video que el excabo Sebastián Zamora, actual diputado electo como independiente en cupo del Partido Republicano y absuelto por caso Pío Nono, subió a sus redes sociales y que a los pocos minutos borró.

En este, se utiliza una escena de la película “Tiempos de Guerra” donde aparece un grupo de militares con fusiles en sus manos y con un texto que decía “mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”.

Ante las consultas de la prensa al diputad electo Sebastián Zamora, al senador electo Arturo Squella y al equipo del presidente del Partido Republicano y nadie respondió.

El que sí se refirió a esta polémica fue el mismo José Antonio Kast, quien afirmó que “no he visto la publicación, pero si él está hablando del barrido total, vamos a limpiar las calles, vamos a limpiarlas de los microbasurales, la vamos a limpiar de los toldos azules, vamos a ir en contra de las casas narco, siempre dentro del marco de la ley y de lo que dictaminen la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.

También te puede interesar:
“No es un hecho aislado”: Directiva DC lleva a Frei al Tribunal Supremo por cita y apoyo a Kast
“No es un hecho aislado”: Directiva DC lleva a Frei al Tribunal Supremo por cita y apoyo a Kast
El clima social en el balotaje según ICSO-UDP: 42% siente preocupación y 31% esperanza
El clima social en el balotaje según ICSO-UDP: 42% siente preocupación y 31% esperanza

Cabe recordar que el actual diputado electo por el distrito 7 fue absuelto del caso Pío Nono, caso en el cual fue acusado de lanzar a un manifestante del referido puente hacia el Mapocho. Esto sucedió en protestas del estallido social de 2019.

Posterior a quedar absuelto, Zamora fue postulado como candidato a diputado con cupo del Partido Republicano.

Críticas en el oficialismo

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se refirió al video compartido por el excabo Zamora e indicó que “limpiar las calles es el eslogan que han utilizado movimientos fascistas de ultraderecha para justificar sus crímenes políticos y de odio. Por eso, instamos a que el Partido Republicano aísle al diputado electo o, de lo contrario, estará faltando a la ley en su deber de renunciar expresamente a la violencia en Chile”.

En esta misma línea, el diputado del Partido Comunista por el distrito 7, Luis Cuello, declaró que “es muy penoso, es muy lamentable el nivel que está demostrando el diputado de José Antonio Kast, por esta región, por este distrito, al usar un lenguaje de odio, un lenguaje que solamente genera más violencia y parece ignorar que acá existe el Estado de derecho para combatir a la delincuencia y no la brutalidad”.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad