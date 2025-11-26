Diputado electo promete “limpiar las calles” si gana Kast

Polémica generó el video que el excabo Sebastián Zamora, actual diputado electo como independiente en cupo del Partido Republicano y absuelto por caso Pío Nono, subió a sus redes sociales y que a los pocos minutos borró.

En este, se utiliza una escena de la película “Tiempos de Guerra” donde aparece un grupo de militares con fusiles en sus manos y con un texto que decía “mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”.

🚨EXTREMA GRAVEDAD🚨 El Paco Zamora el mismo que tiró al joven al Mapocho y ahora es diputado republicano de Kast. Sube esta publicación a Instagram, traspasando todos los límites vistos. Ahora no cabe duda que con esa publicación violenta si tiró a ese joven al Mapocho.… pic.twitter.com/yyGm4ajBIs — H (@hernan_sr) November 25, 2025

Ante las consultas de la prensa al diputad electo Sebastián Zamora, al senador electo Arturo Squella y al equipo del presidente del Partido Republicano y nadie respondió.

El que sí se refirió a esta polémica fue el mismo José Antonio Kast, quien afirmó que “no he visto la publicación, pero si él está hablando del barrido total, vamos a limpiar las calles, vamos a limpiarlas de los microbasurales, la vamos a limpiar de los toldos azules, vamos a ir en contra de las casas narco, siempre dentro del marco de la ley y de lo que dictaminen la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales de justicia”.

Cabe recordar que el actual diputado electo por el distrito 7 fue absuelto del caso Pío Nono, caso en el cual fue acusado de lanzar a un manifestante del referido puente hacia el Mapocho. Esto sucedió en protestas del estallido social de 2019.

Posterior a quedar absuelto, Zamora fue postulado como candidato a diputado con cupo del Partido Republicano.

Críticas en el oficialismo

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se refirió al video compartido por el excabo Zamora e indicó que “limpiar las calles es el eslogan que han utilizado movimientos fascistas de ultraderecha para justificar sus crímenes políticos y de odio. Por eso, instamos a que el Partido Republicano aísle al diputado electo o, de lo contrario, estará faltando a la ley en su deber de renunciar expresamente a la violencia en Chile”.

En esta misma línea, el diputado del Partido Comunista por el distrito 7, Luis Cuello, declaró que “es muy penoso, es muy lamentable el nivel que está demostrando el diputado de José Antonio Kast, por esta región, por este distrito, al usar un lenguaje de odio, un lenguaje que solamente genera más violencia y parece ignorar que acá existe el Estado de derecho para combatir a la delincuencia y no la brutalidad”.