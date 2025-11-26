Nuevo aeródromo para Chillán: Ñuble recibió oferta que incluye vuelos nacionales e internacionales

¿Quién en Ñuble no sueña con viajar a Santiago en avión saliendo directamente desde Chillán? Ese antiguo e histórico anhelo comenzó a dar pasos firmes hacia su concreción, luego de que se realizara la primera reunión del denominado Plan Aeroportuario de la Región de Ñuble. La iniciativa ya evalúa las mejoras que requiere el Aeródromo Bernardo O’Higgins, en la capital regional, para poder recibir vuelos comerciales en un futuro cercano.

Y la cosa avanza rápido. De hecho, ya se recibió la propuesta concreta de una aerolínea, aunque sujeta a varios requerimientos técnicos indispensables, como el alargamiento de la pista, el ensanchamiento de las calles de rodaje y la habilitación de sistemas de combustible y de aterrizaje, entre otros. En ese sentido, el gobernador regional Óscar Crisóstomo explicó que la oferta está siendo analizada y servirá como punto de partida para recibir futuras proposiciones.

“Hoy estamos abiertos a poder ir teniendo distintas ofertas de aerolíneas nacionales para poder operar en Ñuble y existe el compromiso de la Dirección de Aeropuertos de poder generar obras transitorias, mientras esperamos el documento definitivo que se está haciendo a través del estudio de demanda que debería estar en conocimiento público hacia abril del próximo año”, aseveró la autoridad.

A su vez, la Directora Nacional de Aeropuertos, Claudia Silva detalló que “vinimos a ver cuáles son las obras y los trabajos que tenemos que realizar para que a futuro, este aeropuerto pueda recibir aviación comercial. Tenemos varias cosas que hacer todavía, como esperar el estudio de demanda que nos va a indicar el tamaño que va a tener el aeropuerto, para luego ya empezar a incorporar zonas para el Cuartel de Bomberos y ampliar un poco más el recinto”.

Cabe señalar que las mejoras proyectadas para el recinto aéreo no solo apuntan a recibir vuelos nacionales, sino que también permitirían la llegada de pasajeros internacionales en operaciones directas. Esta posibilidad ha sido analizada desde hace algún tiempo y, en particular, busca facilitar el viaje de turistas brasileños que visitan con frecuencia la cordillera ñublensina para disfrutar de sus atractivos.