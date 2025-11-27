Comunidad de ex Colonia Dignidad niega bloqueo al Minvu y acusa marginación en la expropiación

La comunidad de Villa Baviera respondió este jueves al comunicado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y descartó haber bloqueado el trabajo de los peritos que llegaron el miércoles a tasar las 117 hectáreas expropiadas de la ex Colonia Dignidad para convertirlas en un sitio de memoria.

Según la declaración, los habitantes sostienen que la visita del Serviu Maule fue informada con menos de tres horas de anticipación, lo que los llevó a reunir a unas 30 personas en un salón para pedir explicaciones sobre un proceso que —afirman— han conocido principalmente por solicitudes de transparencia.

En su versión, la reunión se desarrolló “de manera tranquila” y permitió que los tasadores y profesionales del Serviu detallaran los pasos administrativos. La comunidad plantea que nunca se les comunicó a los peritos que el directorio negara el acceso, como reportó el Minvu, sino que solicitaron unos días para informar a los residentes, muchos de ellos ancianos que viven en construcciones contempladas en la expropiación.

Los habitantes recalcan que no buscan frenar el avance del proyecto estatal y que su intención no ha sido impedir diligencias, aunque insisten en que el proceso debe revisarse para no afectar a quienes actualmente residen allí. Aseguran además que han intentado acercarse al Gobierno durante más de un año para plantear sus inquietudes, sin recibir respuesta.

Villa Baviera sostiene que no se opone a la creación de un sitio de memoria en el lugar, marcado por crímenes cometidos bajo el liderazgo de Paul Schäfer, pero subraya que también son víctimas y sobrevivientes de la antigua secta, y que el proyecto —tal como está planteado hoy— pasa por alto sus necesidades y derechos.

Comunicado Villa Baviera by Andrés Cárdenas