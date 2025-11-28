Jara suma apoyo de la exprimera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Lagos
En un encuentro privado, Luisa Durán valoró retomar políticas sociales impulsadas durante el gobierno de Ricardo Lagos. “Vine a conversar sobre Sonrisa de la Mujer y la Orquesta Juvenil, porque tengo preocupaciones de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”, dijo.
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sumó este viernes un nuevo gesto de apoyo simbólico al recibir en su residencia a la exprimera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos. La reunión, centrada en políticas sociales y culturales desarrolladas durante esa administración, buscó proyectar la continuidad de programas como Sonrisa de Mujer y el sistema de Orquestas Juveniles, reconocidos por su impacto en inclusión y acceso a oportunidades.
Durán explicó que asistió a la cita “por invitación de Jeannette”, y sostuvo que “vine a conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue Presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones (…) de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”. La exprimera dama enfatizó la necesidad de resguardar iniciativas que, a su juicio, demostraron eficacia en mejorar la calidad de vida de miles de familias.
Jara agradeció la visita y destacó el valor de recuperar experiencias exitosas de política pública: “Nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas importantes, como Sonrisa de Mujer”, dijo, detallando que su propuesta “Sonrisas que Sanan” busca apoyar a personas que requieren tratamientos dentales.
También señaló que el proyecto de orquestas impulsado en el gobierno de Lagos es “algo que cualquier país quisiera ya tener”, y afirmó que, de llegar a La Moneda, su intención es “impulsar y seguir reforzando” este modelo por el impacto que ha tenido en niños y jóvenes que encontraron en la música una posibilidad de desarrollo.
Apoyo de Bachelet
La cita se produjo un día después del desayuno entre Jara y la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo equipo difundió un comunicado en el que la exmandataria recalcó la importancia de fortalecer la democracia y reconoció en Jara a “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas”.
Para el comando de la candidata, estas señales son relevantes en un escenario adverso según las encuestas y tras el impacto interno que generó la reunión del expresidente Eduardo Frei con José Antonio Kast, episodio que derivó en críticas de la Democracia Cristiana y en la suspensión de la militancia del exmandatario.