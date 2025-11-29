“Claro sesgo”: PS critica al Congreso por eliminar presupuesto de Fundación Salvador Allende

La Dirección Nacional del Partido Socialista cuestionó la decisión del Congreso de eliminar la asignación presupuestaria destinada a la Fundación Salvador Allende, remarcando que fue la única institución excluida del erario y que ello constituye, a su juicio, un sesgo hacia la figura del expresidente.

La colectividad subrayó que la fundación resguarda una de las colecciones de arte moderno más relevantes del país, formada en plena dictadura, y que su labor representa un aporte transversal al patrimonio democrático y cultural.

En su comunicado, el PS planteó que la exclusión es “un claro sesgo en contra del ex Presidente Salvador Allende ” y amenaza directamente una parte importante del legado de Salvador Allende. En ese sentido, critican que la medida debilite una institución que, aseguran, “trasciende las diferencias políticas” y ha contado con apoyo sostenido por décadas. También alertaron sobre un clima de descalificaciones que, según indicaron, deteriora el debate democrático en torno al legado del exmandatario.

Desde la fundación, en tanto, expresaron su preocupación por el impacto que tendrá la pérdida de recursos, señalando que antes recibían montos cercanos a los 90 millones de pesos y que ahora se quedan sin una fuente clave de financiamiento. A través de un comunicado señalaron su “estupor y disconformidad” por lo ocurrido y llamaron a las autoridades a reconsiderar la medida, enfatizando que su labor “protege la memoria histórica y fortalece la democracia”.

La organización advirtió que la eliminación del presupuesto compromete “la continuidad de programas educativos, preservación de archivos históricos y el funcionamiento de nuestras instituciones asociadas”.

Asimismo, recordó que ha cumplido todos los criterios técnicos y legales exigidos para recibir recursos públicos, incluyendo normativas vigentes y rendiciones de cuentas al día. Para la fundación, la resolución es “incomprensible” y pone en riesgo un trabajo de larga data en la promoción del arte, los derechos humanos y la memoria democrática.