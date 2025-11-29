Comando de Jara en alerta por encuestas, pero aseguran que la “verdadera” será el 14 de diciembre

La difusión de las últimas encuestas —Criteria, Panel Ciudadano-UDD y Black & White— encendió las alertas en el comando de Jeannette Jara, aunque sus voceros remarcan que el resultado decisivo será el del día de la elección. Las mediciones muestran una ventaja consistente de José Antonio Kast, con diferencias que oscilan entre 14 y 16 puntos, además de un volumen significativo de votos nulos y blancos, lo que también refleja la dificultad de ambos candidatos para capitalizar el electorado de Franco Parisi tras la primera vuelta.

Desde el equipo de Jara, Alejandra Krauss sostuvo que “las encuestas, sin duda que se miran, se observan, pero tenemos la convicción que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre”, insistiendo en que la campaña seguirá enfocada en desplegarse en terreno. “Los esfuerzos de la candidatura están absolutamente centrados en recorrer el país, en plantear sus propuestas, escuchar muchísimo a la gente, y tener la convicción que esa es la forma que le permitirá a la ciudadanía elegir informado”, afirmó.

La diputada Gael Yeomans apuntó a que la estrategia considera las cifras, pero con foco en quienes buscan respuestas concretas. “Las encuestas son información relevante, la estamos considerando. Nuestra candidata ha resuelto problemas que tiene el país, como lo fue en la reforma de pensiones, y ahora vamos también por los desafíos que aún están pendientes”, planteó. Añadió que uno de los ejes será “aliviar el bolsillo respecto al endeudamiento, a lo caro que es vivir en este país”, junto con reforzar el paquete de propuestas de seguridad presentado en la gira por Antofagasta.

En paralelo, el diputado Tomás Hirsch insistió en que el proceso real de evaluación será la votación del 14 de diciembre. “La encuesta real y relevante es cuando cada uno ponga su voto. Y no me cabe duda que esos votos van a ser mayoritariamente para nuestra candidata Jeannette Jara”, sostuvo. Según dijo, la aspirante “está dando respuestas concretas, certezas a la ciudadanía de mejorar la calidad de vida, la economía, la seguridad y los derechos sociales”, incorporando propuestas que otros candidatos han planteado y que consideran valiosas: “Las buenas ideas no son propiedad de nadie; son propiedad de Chile y su futuro”.

También intervino el exministro Francisco Vidal, quien reforzó el diagnóstico económico que ha buscado instalar el comando: “Entre el domingo 16 de noviembre y hoy hemos subido entre 13 y 18 puntos en la intención de voto. Todavía no llegamos a los 50”. Vidal sostuvo que el mensaje principal debe ir dirigido al costo de vida: “El 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes. Lo que hay que decirle a la gente es que el compromiso de Jara es que usted llegue a fin de mes. Cuando vaya a comprar el kilo de pollo, vaya con su pensión, con su sueldo, y no necesite prestado ni usar la tarjeta de crédito”.

Vidal subrayó que el desafío comunicacional no se concentra en nichos: “Uno tiene que hablarle a los 15.700.000 chilenos mayores de 18 años con derecho a voto. Ni al centro, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los parisis; a todos. Explicando, informando. Nada más que eso”.

El cierre del periodo legal para difundir encuestas —que vence este sábado a las 23.59— coincide con un panorama complejo para Jara, pero su comando insiste en que la campaña aún tiene espacio para mover adhesiones, sobre todo entre los indecisos que, según Panel Ciudadano-UDD, alcanzan el 16% de los consultados.