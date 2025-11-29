Vidal le recuerda a Jara que “no hay que atacar” a Kast: “Hay que explicarle a los ciudadanos”

En la antesala del conversatorio “Los desafíos que enfrenta Chile hoy”, organizado por el comando independiente por Jeannette Jara, el exministro y actual vocero de la candidata oficialista, Francisco Vidal profundizó en lo que considera la estrategia decisiva para la recta final del balotaje.

A su juicio, la candidata debe apuntar a un mensaje económico sencillo y directo para recuperar al electorado popular que no respaldó al oficialismo en la primera vuelta. “Un mensaje clarito de lo que se trata es que en el gobierno de Jara la gente llegue a fin de mes sin pedir prestado, sin pedir crédito, sin pedir tarjeta”, señaló. Para reforzar esa idea, recalcó: “El 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes. El 80”.

Vidal insistió en que la disputa no debe centrarse en ataques personales, sino en clarificar propuestas. “No hay que atacar a nadie, hay que explicarle a los ciudadanos que están muy desinformados”, dijo, poniendo énfasis en los debates de Archi y Anatel como espacios para contrastar ideas.

A la vez, cuestionó el riesgo de retrocesos en políticas impulsadas durante el actual gobierno: “¿No vamos a continuar con las 40 horas? ¿No vamos a continuar con el papito corazón que 229.000 mujeres han recibido? ¿No vamos a continuar con el royalty a la minería que llega a 307 comunas más vulnerables?”.

Consulta online del PDG: “Estupenda idea”

El exministro también abordó la consulta digital del Partido de la Gente (PDG), programada para el domingo 30 de noviembre, en la que la militancia definirá su postura ante la segunda vuelta.

Sobre ese proceso, Vidal afirmó: “Me parece estupenda la idea de consultarles a los militantes para dónde ir”, aunque subrayó que la decisión solo representa a un universo cercano a los 20 o 30 mil inscritos.

Recordó que en primera vuelta Franco Parisi obtuvo 2.552.649 votos y que, según encuestas, “del voto de Parisi, un 30% va para Kast y un 22% para Jara. Pero cerca de un 40% está en duda”.

Vidal concluyó que el desafío central no es hablarle a un nicho, sino a los más de 15,7 millones de electores habilitados para votar el 14 de diciembre, en un escenario competitivo y con márgenes estrechos.