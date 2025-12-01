Publicidad
Migrantes irrumpen en control fronterizo Santa Rosa ante falta de policías en el límite

Ximena Astudillo Arancibia
Por : Ximena Astudillo Arancibia Periodista y editora del newsletter Aquí Arica en El Mostrador
Unos 40 migrantes aprovecharon un descuido de la Policía peruana y corrieron hacia el Complejo Fronterizo Santa Rosa, donde algunos intentaron ser controlados por la PDI para salir de Chile. La PNP sólo logró detener a seis tras forcejeos en la zona.

Unos 40 migrantes apostados en la Línea de la Concordia lograron vencer el cerco de la Policía Nacional del Perú (PNP) y llegaron violentamente hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa para ser controlados por la PDI y salir de Chile e ingresas formalmente a Perú.

La situación se produjo ante un descuido de la PNP, entidad que disminuyó a sólo 2 efectivos la custodia de la carretera como a las 15.00 horas. Fue en ese momento que los extranjeros comenzaron a correr hacia el control migratorio donde se instalaron en la fila de acceso para el chequeo de sus documentos.

La policía a punta de forcejeos con algunos de ellos, consiguió devolver a unos 6 del grupo que consiguió llegar hasta el edificio que sirve de control integrado en Chile y Perú.

 

