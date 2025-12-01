Migrantes irrumpen en control fronterizo Santa Rosa ante falta de policías en el límite

Unos 40 migrantes apostados en la Línea de la Concordia lograron vencer el cerco de la Policía Nacional del Perú (PNP) y llegaron violentamente hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa para ser controlados por la PDI y salir de Chile e ingresas formalmente a Perú.

La situación se produjo ante un descuido de la PNP, entidad que disminuyó a sólo 2 efectivos la custodia de la carretera como a las 15.00 horas. Fue en ese momento que los extranjeros comenzaron a correr hacia el control migratorio donde se instalaron en la fila de acceso para el chequeo de sus documentos.

La policía a punta de forcejeos con algunos de ellos, consiguió devolver a unos 6 del grupo que consiguió llegar hasta el edificio que sirve de control integrado en Chile y Perú.