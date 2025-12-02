Ministro Elizalde: “No ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica en la macrozona norte de Chile en la frontera con Perú. A modo de destensar la situación, indicó que “no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días” y, además, negó que el movimiento de personas que se quieren ir del país sea por influencia de los dichos del candidato José Antonio Kast.

Elizalde fue consultado sobre los acuerdos que se dieron en las conversaciones en el comité binacional con Perú y comentó que “de acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la PDI, no ha habido un aumento en los flujos migratorios”.

El secretario de Estado profundizó en que “las personas que han salido del país este año en el mes de noviembre por el Complejo Fronterizo Chacalluta son menos que los que salieron el año pasado en el mismo mes”.

Sobre la supuesta presión que ha generado el candidato Kast a los migrantes ilegales, que amenaza que, si es que es el futuro presidente, los expulsará del país, Elizalde señaló que “se ha instalado como que hubiera una mayor demanda por salir de Chile, a propósito de ciertos contextos o coyunturas políticas. Pero las estadísticas oficiales dan cuenta que no hay mayor salida respecto del año pasado”.

Para enfrentar los problemas de migración entre Chile y Perú, el ministro manifestó que “las fronteras se administran de a dos. No basta las decisiones del Gobierno de Chile, sino que se requiere colaboración y cooperación con el país limítrofe”.

En esta misma línea, Elizalde declaró que, a pesar de esta situación, seguirán organizándose con el país vecino. “Hace un tiempo venimos trabajando junto a Perú para adoptar medidas que nos permitan tener mayor seguridad en la frontera y, obviamente, dada las nuevas decisiones que ha adoptado el gobierno del Perú, lo que ha habido es una coordinación a nivel de cancillería, que se va a expresar en una coordinación permanente entre la subsecretaria de Relaciones Exteriores y el viceministro de Relaciones Exteriores del Perú”.

Con respecto a la medida de Perú de disponer a los militares en la frontera, Elizalde indicó que “es la misma que Chile optó hace varios años atrás, y a nosotros nos ha dado un muy buen resultado”.

“Cada país se hace cargo de su lado, por decirlo de alguna manera. Y ellos decidieron ahora impulsar una iniciativa similar a la que el gobierno viene llevando adelante desde febrero del 2023”, ahondó.

Recordando la situación de hace años atrás

“El peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021, antes de que el presidente Boric asumiera su mandato. (…) Como resultado de las medidas que ha adoptado el gobierno, particularmente el despliegue de las Fuerzas Armadas, la inversión que se ha hecho en tecnología, (…) ha permitido reducir de manera los ingresos irregulares a nuestro país”, aseveró Elizalde.

“Hasta el año pasado, desde el 2021 al 2024, la disminución era cercana al 50%, 48% de ingresos menos, de acuerdo a las estadísticas oficiales que elabora la PDI”, añadió.

El efecto Kast en la frontera: “Indican que esa afirmación no es efectiva”

Elizalde fue consultado por La Tercera sobre la teoría de que el movimiento en la macrozona norte y la intención de los migrantes de irse de Chile es producto de las amenazas del candidato José Antonio Kast. El ministro explicó que “las cifras oficiales que elabora la PDI, que es la que está a cargo del control migratorio en Chile, indican que esa afirmación no es efectiva”.

“No ha tenido impacto, porque hay que comparar noviembre con noviembre, (…) si uno ve, en términos de flujo, tanto de chilenos como de extranjeros, no ha habido un aumento respecto del año pasado”, analizó.