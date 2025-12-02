Publicidad
Gobierno defiende labor migratoria y emplaza a candidatos: problema se usa como “botín electoral” PAÍS El Mostrador

Gobierno defiende labor migratoria y emplaza a candidatos: problema se usa como “botín electoral”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Camila Vallejo reafirmó que el tema migratorio se utiliza como “botín electoral” y defendió que el Ejecutivo ha actuado desde que Perú reforzó su frontera. En paralelo, el choque entre el ministro Luis Cordero y el gobernador Diego Paco tensó aún más el debate.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La vocera Camila Vallejo sostuvo que las críticas de Kast y Jara se insertan en un uso electoral del tema migratorio y afirmó que el Gobierno ha tomado medidas desde el inicio del refuerzo fronterizo peruano. Aseguró que Interior, Senapred, Cancillería y Seguridad Pública han trabajado coordinados. En paralelo, el ministro Cordero cuestionó el desconocimiento del gobernador Paco y recordó que Chile tiene despliegue militar y colaboración policial con Perú y Bolivia desde 2023.
Desarrollado por El Mostrador

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró este martes la defensa del Ejecutivo frente a las críticas de los candidatos presidenciales sobre la situación en la frontera norte.

Tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara han cuestionado la gestión gubernamental ante la aglomeración de migrantes en el límite con Perú. Vallejo, que ya el lunes había advertido que el tema migratorio se utiliza como “botín electoral”, sostuvo hoy que esa dinámica se repite en cada ciclo de campaña.

“Tenemos un problema, creo que en Chile y probablemente en el mundo, que el tema migratorio se usa como botín electoral, porque es una preocupación muy sensible para la gente”, señaló. Añadió que es clave que la ciudadanía “estudie, lea, se informe bien de las distintas propuestas para no caer en engaños”.

También te puede interesar:
Crisis engañosa: Kast compartió foto de frontera de Perú… pero era del 2019 y no era sobre Chile
Crisis engañosa: Kast compartió foto de frontera de Perú… pero era del 2019 y no era sobre Chile
La Inca Kola y la crisis migratoria ficticia que desataron la discordia en la frontera
La Inca Kola y la crisis migratoria ficticia que desataron la discordia en la frontera

Consultada por los dichos de Jeannette Jara, la ministra insistió en que el Gobierno ha actuado desde el primer momento del refuerzo fronterizo decretado por Perú. “Hemos estado tomando medidas desde que el gobierno peruano decidió reforzar su frontera. Eso llevó a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, particularmente Senapred, pero también con Cancillería, también con Seguridad Pública”, explicó.

Aseguró que estas labores incluyen a delegaciones regionales y seremis: “Son cosas que se han estado haciendo” y que muchas veces no se conocen por completo. Subrayó que los candidatos “tendrán estilos distintos para abordar los problemas”, mientras que el Ejecutivo “ha actuado desde el momento que el gobierno peruano anunció esta medida”.

Cordero vs. Paco

Una de las derivadas políticas de la situación en Chacalluta ha sido la tensión entre el Gobierno y el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN). La autoridad regional ha acusado rezago en la gestión y ha emplazado al Presidente Gabriel Boric a visitar la zona, señalando que existe una crisis migratoria que el Ejecutivo busca negar.

Aunque este fin de semana sostuvo una reunión con los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, afirmó no haber quedado conforme. “Es una crisis que deja la sensación de que el Gobierno bajó los brazos”, dijo al diario La Tercera.

También te puede interesar:
Vallejo enfrenta críticas de Jara y Kast y defiende que el Gobierno “sí ha actuado” en la frontera
Vallejo enfrenta críticas de Jara y Kast y defiende que el Gobierno “sí ha actuado” en la frontera
Cerca de 50 militares peruanos se instalan en frontera con Chile para frenar ingreso de migrantes
Cerca de 50 militares peruanos se instalan en frontera con Chile para frenar ingreso de migrantes

La respuesta vino esta mañana desde el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en Radio Infinita. Recordó que “Chile tiene tomadas decisiones sobre su frontera hace un bastante rato”, mencionando el despliegue militar vigente desde febrero de 2023 en el marco de la reforma de Infraestructura Crítica. Añadió que existe trabajo conjunto con Perú y Bolivia, así como colaboración entre la Policía Nacional del Perú, Carabineros y la PDI. “A mí lo que me sorprende es que autoridades políticas con responsabilidad política en Chile esas cosas no las sepan”, afirmó. Consultado si se refería al gobernador, respondió: “Por ejemplo”.

Cordero detalló que la cooperación policial permite gestionar información relevante y operativos conjuntos en frontera, no solo en materia migratoria, sino también respecto de droga, contrabando y otros ilícitos. Subrayó además que la situación actual “es completamente normal” y que “estas fechas no tienen un comportamiento ni de ingreso ni de egresos anormal”. Según la autoridad, los ingresos han caído “cerca de un 77% en comparación al año pasado”.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad