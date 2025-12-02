Gobierno defiende labor migratoria y emplaza a candidatos: problema se usa como “botín electoral”

La vocera de gobierno, Camila Vallejo, reiteró este martes la defensa del Ejecutivo frente a las críticas de los candidatos presidenciales sobre la situación en la frontera norte.

Tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara han cuestionado la gestión gubernamental ante la aglomeración de migrantes en el límite con Perú. Vallejo, que ya el lunes había advertido que el tema migratorio se utiliza como “botín electoral”, sostuvo hoy que esa dinámica se repite en cada ciclo de campaña.

“Tenemos un problema, creo que en Chile y probablemente en el mundo, que el tema migratorio se usa como botín electoral, porque es una preocupación muy sensible para la gente”, señaló. Añadió que es clave que la ciudadanía “estudie, lea, se informe bien de las distintas propuestas para no caer en engaños”.

Consultada por los dichos de Jeannette Jara, la ministra insistió en que el Gobierno ha actuado desde el primer momento del refuerzo fronterizo decretado por Perú. “Hemos estado tomando medidas desde que el gobierno peruano decidió reforzar su frontera. Eso llevó a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Interior, particularmente Senapred, pero también con Cancillería, también con Seguridad Pública”, explicó.

Aseguró que estas labores incluyen a delegaciones regionales y seremis: “Son cosas que se han estado haciendo” y que muchas veces no se conocen por completo. Subrayó que los candidatos “tendrán estilos distintos para abordar los problemas”, mientras que el Ejecutivo “ha actuado desde el momento que el gobierno peruano anunció esta medida”.

Cordero vs. Paco

Una de las derivadas políticas de la situación en Chacalluta ha sido la tensión entre el Gobierno y el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (RN). La autoridad regional ha acusado rezago en la gestión y ha emplazado al Presidente Gabriel Boric a visitar la zona, señalando que existe una crisis migratoria que el Ejecutivo busca negar.

Aunque este fin de semana sostuvo una reunión con los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, afirmó no haber quedado conforme. “Es una crisis que deja la sensación de que el Gobierno bajó los brazos”, dijo al diario La Tercera.

La respuesta vino esta mañana desde el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en Radio Infinita. Recordó que “Chile tiene tomadas decisiones sobre su frontera hace un bastante rato”, mencionando el despliegue militar vigente desde febrero de 2023 en el marco de la reforma de Infraestructura Crítica. Añadió que existe trabajo conjunto con Perú y Bolivia, así como colaboración entre la Policía Nacional del Perú, Carabineros y la PDI. “A mí lo que me sorprende es que autoridades políticas con responsabilidad política en Chile esas cosas no las sepan”, afirmó. Consultado si se refería al gobernador, respondió: “Por ejemplo”.

Cordero detalló que la cooperación policial permite gestionar información relevante y operativos conjuntos en frontera, no solo en materia migratoria, sino también respecto de droga, contrabando y otros ilícitos. Subrayó además que la situación actual “es completamente normal” y que “estas fechas no tienen un comportamiento ni de ingreso ni de egresos anormal”. Según la autoridad, los ingresos han caído “cerca de un 77% en comparación al año pasado”.